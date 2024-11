FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Evotec sind nach der Rally der vergangenen Handelstage am Mittwoch infolge der Vorlage von Quartalszahlen abgerutscht. Im Tradegate-Handel brach der Kurs um fast 14 Prozent ein und fiel so wieder in Richtung der 7-Euro-Marke von vor dem Wochenende. Evotec berichtete Neunmonatszahlen, die laut einem Händler beim operativen Gewinn (Ebitda) die Erwartung verfehlten. Der bestätigte Ausblick sei auf dieser Grundlage wohl schwierig zu erreichen. Am Montag und Dienstag waren die Aktien in der Summe um 19 Prozent hochgeschnellt. Weite Teile davon dürften jetzt wieder verfliegen./tih/mis