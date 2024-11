Düsseldorf (ots) -LeasePlan Deutschland hat die erste Ausgabe des "Fleet Sustainability Ranking by Industry" von Ayvens veröffentlicht. Die Studie deckt 29 Länder ab und bewertet den Pkw-Bestand internationaler Ayvens Kundenflotten in verschiedenen Branchen auf der Grundlage von vier Kriterien: Anteil Dieselfahrzeuge, Anteil batterieelektrische Fahrzeuge (BEV), Anteil Hybride und Plug-in-Hybride (PHEV) und CO2-Emissionen.Der Umstieg auf emissionsarme oder emissionsfreie Fahrzeuge ist eine der einfachsten Möglichkeiten für Unternehmen, ihre CO2-Emissionen insgesamt zu senken. Aktuell entfallen etwa 20 % der CO2-Emissionen in der Europäischen Union auf den Straßenverkehr. Im Branchenranking und in den einzelnen Branchen-Benchmarks wurde untersucht, wie schnell die einzelnen Sektoren den Wechsel zu emissionsarmen und emissionsfreien Fahrzeugen vollziehen und wie viel CO2 sie dadurch einsparen können.Nachhaltigste Flotten nach Branchen:1. Finanz- und Dienstleistungssektor2. Technologie3. Bauwesen4. Energie und Chemie5. Transport6. Konsumgüter7. Automobilindustrie8. Fertigungsindustrie9. Pharma10. GesundheitswesenMit den niedrigsten durchschnittlichen CO2-Emissionen und dem geringsten Dieselanteil in der Flotte in Kombination mit dem zweithöchsten Anteil an batteriebetriebenen Elektrofahrzeugen (BEV) hat es der Finanz- und Dienstleistungssektor an die Spitze geschafft. Auf Platz 2 der nachhaltigsten Branchen kommt der Technologiesektor, der nur neun Punkte hinter dem Finanz- und Dienstleistungssektor liegt.Zwar geht in allen Branchen der Anteil der Dieselfahrzeuge in den Flotten zurück, je nach Branche aber in sehr unterschiedlichem Tempo. Der Finanz- und Dienstleistungssektor hat den geringsten Dieselanteil pro Flotte - den größten Rückgang in den letzten zwei Jahren verzeichnet allerdings die Baubranche: Waren im Jahr 2021 noch 61 % der geleasten Fahrzeuge pro Flotte mit Dieselantrieb, sind es 2023 nur noch 22 % gewesen.Nur drei Branchen (Technologie, Gesundheitswesen und Finanzen und Dienstleistungen) haben den Anteil der Benziner in der Flotte seit 2021 reduziert. In den übrigen Branchen ist dieser Anteil gleichgeblieben oder sogar gestiegen. Den größten Anstieg gab es in der Transportbranche (+8 Prozentpunkte) und im Bau (+7 Prozentpunkte).Der Anteil an batterieelektrischen Fahrzeugen (BEV) hat sich in den vergangenen zwei Jahren mehr als verdoppelt - am stärksten in der Baubranche, in der sich der Anteil der BEV zwischen 2021 (7 %) und 2023 (32 %) nahezu verfünffacht hat. Während in allen Sektoren mehr BEV gefahren werden, hinkt das Gesundheitswesen mit einem Anteil von 11 % (2023) hinter den übrigen Branchen her.Branchen-BenchmarksIm Rahmen des "Fleet Sustainability Ranking by Industry" wurden auch Benchmarks für sieben der im Ranking bewerteten Branchen entwickelt. Insgesamt lassen sich über alle Branchen hinweg gewisse Trends beobachten, vor allem im Hinblick auf den durchschnittlichen CO2-Ausstoß und die Antriebsarten der Flotten nach Ländern.Weitere Infos und Downloads: https://ots.de/mGNbRSPressekontakt:Britta GiesenReferentin Externe/Interne KommunikationTelefon: 0211/58640-511E-Mail: britta.giesen@leaseplan.comLeasePlan Deutschland GmbHLippestraße 440221 DüsseldorfInternet: www.leaseplan.deOriginal-Content von: LeasePlan Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/113613/5902433