Frankfurt (ots) -Die Triodos Bank N.V. Deutschland hat den Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2025 in der Kategorie Kreditinstitute gewonnen. Sie konnte sich damit gegen die ebenfalls nominierte Commerzbank und ING-DiBa durchsetzen. Im Wettbewerb standen sämtliche private und genossenschaftliche Banken, Sparkassen, Bausparkassen, Zentralbanken sowie FinTechs als Banken oder in Kooperation mit Banken. Die Triodos Bank habe besonders wirksame, beispielhafte Beiträge zur Transformation geleistet und damit Vorbildcharakter erworben, so die Juroren.Marc Kirchhoff, Geschäftsleiter der Triodos Bank N.V. Deutschland sagt: "Mit nachhaltigem Banking fördern wir eine Energie- und Ernährungswende, Klimaschutz sowie eine gerechte Gesellschaft und engagieren uns kontinuierlich für entsprechende politische Rahmenbedingungen. Wir danken unseren Kund:innen, ohne die dieser Erfolg nicht möglich wäre. Sie schätzen an uns, dass ihr Geld konsequent in Unternehmen, Institutionen und Projekte fließt, die zum Wohl von Mensch und Umwelt beitragen. Wir gratulieren auch allen Unternehmen in anderen Kategorien, die das Thema Nachhaltigkeit nach vorne bringen."Als aktivster Finanzierer erneuerbarer Energieprojekte führt die Triodos Bank seit acht Jahren infolge die Rangliste der Clean Energy Pipeline Global League an. Sie ist einer der Gründer der Global Alliance for Banking on Values, einem internationalen Netzwerk von über 70 führenden Nachhaltigkeitsbanken. Als erste Bank hatte sie sich 2023 der Initiative für einen Vertrag zur Beendigung fossiler Energien angeschlossen. Im ersten Halbjahr 2024 hat die Triodos Bank insgesamt 650 Mio. EUR an neuen Darlehen im Rahmen ihrer fünf Transformationsbereiche - Energie, Ernährung, Ressourcen, Gesellschaft und Wohlbefinden - vergeben. Dazu zählten auch zehn Renaturierungsprojekte.Die Preisverleihung findet im Rahmen des Deutschen Nachhaltigkeitstags am 28. und 29. Novembers statt. Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis versteht sich als Europas größte Auszeichnung für ökologisches und soziales Engagement. Akteure aus 100 verschiedene Branchen werden prämiert.