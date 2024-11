Bielefeld (ots) -



Der Internationalisierungsprozess der Mehrwerk GmbH, Europas führender datengetriebener Plattform für passgenaue Mehrwertleistungen, schreitet weiter voran: Mit der Übernahme der Inovatech Solutions AG in der Schweiz eröffnen sich dem Bielefelder Spezialisten für Value-Added-Services neue Potentiale auf einem vielschichtigen Markt. Das Schweizer Unternehmen bewertet Geschäftsmodelle in den Bereichen E-Health, E-Commerce und Legal-Tech, die Innovationskraft mit Investitionssicherheit kombinieren.



Als Geschäftsführer der neu firmierten Mehrwerk Schweiz GmbH wird Norbert Petter agieren, der 2022 die Inovatech Solutions AG gegründet hat und die letzten 15 Jahre innerhalb der Salzgitter AG für die Medien- und Telekommunikationsgesellschaften in der Geschäftsleitung verantwortlich war. Seit 2011 hat er sich insbesondere Mobile- und Web-gestützten Applikationen rund um E-Commerce, Legal-Tech und E-Health gewidmet. "Ich freue mich, das leistungsstarke Portfolio der Mehrwerk in der Schweiz etablieren zu können. Das Schweizer Marktumfeld ist mit seiner ausgeprägten Banken- und Versicherungsinfrastruktur prädestiniert für die hohe Mar-Tech-Kompetenz von Mehrwerk und mit der Übernahme bekommt unser strategischer B2B2C-Ansatz einer Aggregation von Mehrwertservices eine gänzlich neue Qualität", so Petter.



Nach der erfolgreichen Fusion mit der Tenerity Nordics Anfang des Jahres ist die Gründung der Mehrwerk Schweiz AG ein weiterer bedeutender Schritt, um Mehrwerks marktführende Position im Bereich der datengetriebenen Mehrwertleistungen auszubauen. Frank Hippen, geschäftsführender Gesellschafter und Inhaber der Mehrwerk Gruppe, zeigt sich begeistert angesichts der neuen Möglichkeiten, die die Expansion mit sich bringt: "Wir sind überzeugt, dass wir gemeinsam - mit Verstand und Herz - diesen neuen Markt mit über 300 Banken und Versicherungen erfolgreich erschließen werden und sind stolz darauf, dass wir es geschafft haben, uns in den letzten Jahren nachhaltig und mit klarem Fokus weiterzuentwickeln."



