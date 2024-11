TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die größeren asiatischen Börsen sind am Mittwoch unterschiedliche Wege gegangen. Der voraussichtliche Wahlsieg des Altpräsidenten Donald Trump bei den US-Präsidentschaftswahlen hinterließ seine Spuren in Fernost. Während es in Japan nach oben ging, verzeichneten die chinesischen Börsen Verluste.

So ging es in Hongkong stärker nach unten. Der Hang Seng der Sonderverwaltungsregion sank um 2,66 Prozent auf 20.447,87 Punkte. "China ist Trumps Lieblingsziel für höhere Zölle", so Fondsmanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. "Hier hat Trump im Vorfeld von einem 60-Prozent-Zoll gesprochen." Nicht ganz so stark wie in Hongkong war die Reaktion beim CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandwerten, der im späten Handel um 0,5 Prozent auf 4.024,28 Punkte verlor.

Besser sah es an den Börsen der transpazifisch orientierten Staaten aus. Japanische Aktien bauten die Vortagesgewinne weiter aus. Der Leitindex Nikkei 225 zog um 2,61 Prozent auf 39.480,67 Punkte an. Er reagiert damit auch auf die Gewinne des Dollar zu den wichtigsten anderen Währungen wie dem Yen, was die exportorientierte Wirtschaft des Landes stützt.

Der weltgrößte Autobauer Toyota hatte angesichts der Branchenschwäche seine Absatzerwartung für das laufende Geschäftsjahr zwar etwas gesenkt. Die Japaner bleiben aber bei ihrem Gewinnausblick, obwohl die Geschäfte in Japan und China schwächelten. Die Aktie zog um 1,7 Prozent an.

In Australien ging es ebenfalls nach oben. Der Leitindex S&P/ASX 200 schloss mit einem Plus von 0,83 Prozent auf 8.199,55 Punkte./mf/zb

JP3633400001, JP9010C00002, 2455717, HK0000004322, XC0006013624, CNM0000001Y0