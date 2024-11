Köln (ots) -Mit der EUROPA können Vermittler jungen Kunden jetzt ein besonderes Angebot machen. Denn der Abschluss einer Risikolebensversicherung ist für diese attraktive Kundengruppe deutlich vereinfacht worden - es sind nur noch zwei Gesundheitsfragen notwendig. Zudem hat die EUROPA ein neues Antragsdesign eingeführt.Nur zwei Gesundheitsfragen für junge KundenJunge Kunden können bei der EUROPA mit dem neuen Junge-Leute-Antrag jetzt besonders einfach eine Risikolebensversicherung abschließen. Bis zum Eintrittsalter 35 Jahre und einer Versicherungssumme bis zu 150.000 Euro reicht in der Regel die Beantwortung von zwei Gesundheitsfragen. Erstmals verwendet die EUROPA dabei ein neues Antragsdesign, das den Antragsprozess für Vermittler und Kunden noch schneller und verständlicher macht.Vorteile für die Vermittler"Der Vermittler hat dadurch gleich mehrere Vorteile", sagt Dr. Marcus Kremer, Vorstand der EUROPA. "Das neue Antragsdesign führt schneller und einfacher durch den Antragsprozess. Zudem kann er mit den vereinfachten Gesundheitsfragen ganz gezielt junge Kunden gewinnen und dadurch seinen Bestand verjüngen. Damit sichert er sich die Option auf eine langfristige Kundenbindung mit hohem Cross-Selling-Potenzial."Junge Familien: Bis zu 600.000 Euro in allen TarifvariantenMöchten sich junge Familien absichern, so sind die ebenfalls sehr unkomplizierten family-Anträge der EUROPA das Richtige. Auch hier werden lediglich zwei Gesundheitsfragen gestellt. Voraussetzung ist, dass die zu versichernde Person demnächst Mutter oder Vater wird oder vor Kurzem geworden ist. Der Abschluss ist vor und bis zu sechs Monate nach der Geburt oder Adoption eines Kindes möglich. Die maximale Versicherungssumme beträgt 600.000 Euro. Sie kann auch unter den Eltern aufgeteilt werden.Mehr zur EUROPA Risikolebensversicherung gibt es unter www.europa.de/produkte/risiko-leben. Freie Vermittler erhalten für sie speziell aufbereitete Informationen zu den Tarifen und Leistungen der EUROPA beim Makler Service-Team unter 0221 5737-300, per E-Mail an vep@europa.de oder unter www.europa-vertriebspartner.de.Über die EUROPA VersicherungenDie EUROPA Versicherungen gehören zum Continentale Versicherungsverbund. Gegründet wurden sie 1959 in Köln. Dort ist heute noch der Sitz der beiden Unternehmen, der EUROPA Lebensversicherung AG und der EUROPA Versicherung AG.Die EUROPA betreut insgesamt 1,545 Millionen Versicherungsverträge sowie 1,7 Millionen Versicherte in Reise-, Rahmen- und Gruppenversicherungsverträgen. Kunden und Vermittler profitieren von einer attraktiven Produktpalette, umfangreichem Service und sehr guter Beratung. In zahlreichen unabhängigen Tests und Rankings werden die beiden Unternehmen immer wieder ausgezeichnet - für ihre Produkte und ihre Beratungsqualität. Zudem beweist die EUROPA, dass hohe Qualität und guter Service dauerhaft günstig sein können: Mit 0,76 Prozent ist die EUROPA laut map-Report einer der Lebensversicherer mit der niedrigsten Verwaltungskostenquote in Deutschland. Das heißt, der Großteil der Beiträge fließt in den Schutz der Kunden. Eine niedrige Quote deutet auf Sparsamkeit in der Verwaltung hin.Weitere Informationen finden Sie unter www.europa.de.Pressekontakt:Roya Omid-FardLeiterin Markenkommunikation und PresseContinentale VersicherungsverbundPressestelle EUROPA VersicherungenTel.: +49 231 919-1208presse@europa.dewww.europa.deOriginal-Content von: EUROPA Versicherungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/137981/5902446