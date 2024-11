Jürgen Molnar ist Kapitalmarktstratege beim Broker Robomarkets. In Frankfurt klammern sich die Anleger jetzt an den Strohhalm, dass am Ende alles nicht so heiß gegessen werden könnte, wie es gekocht wurde. Meint, auch der DAX steigt, obwohl sich der Republikaner Donald Trump bereits zum Sieger der Wahl erklärt und in der Tat die Tür zum Weißen Haus schon sehr weit aufgestoßen hat. Während er in seiner Siegesrede das "goldene Zeitalter" Amerikas ankündigt, dürfte man sich in den Führungsetagen so ...

