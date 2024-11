Stuttgart (ots) -Die EnBW-Tochter ChargeHere, Full-Service-Anbieter für Ladeinfrastruktur, erweitert ihr Service-Angebot und begegnet damit der derzeitigen Zurückhaltung der Privatwirtschaft für Investitionen in Ladeinfrastruktur. Neben einer einmaligen Investition bietet das Unternehmen nun auch attraktive Finanzierungsmodelle an. Unternehmen können somit Ladeinfrastruktur inklusive Installation in monatlichen Teilzahlungen erwerben, ohne eine höhere Anfangsinvestition zu tätigen. Der große Vorteil für die Kunden nennt sich "Pay as you earn": Die Investition kann somit schon von Beginn an aus den Einnahmen, die durch den Verkauf des Ladestroms generiert werden, finanziert werden.Finanzierung über Leasing als wichtiger Hebel zum verstärkten Ausbau des LadenetzesEine im Dezember 2023 veröffentlichte Studie von Siemens Financial Services zur "Finanzierung der Dekarbonisierung" zeigt, dass ein attraktives Finanzierungsmodell, das Kosten und Einnahmen in Einklang bringt, ein wichtiger Schlüssel zu mehr Investitionsfreude beim Thema Ladeinfrastruktur darstellen kann. Mit seiner neuen Finanzierungslösung ermöglicht ChargeHere Unternehmen, schneller und risikoärmer in Ladeinfrastruktur zu investieren und trägt so maßgeblich zur Beschleunigung des Ausbaus und zur Förderung der Elektromobilität bei.Investieren ohne Risiko: So funktioniert das Leasing-Modell von ChargeHereAnstatt die gesamten Kosten im Rahmen einer Einmal-Investition zu tragen, ermöglicht das Leasingmodell eine flexible Zahlung in günstigen, monatlichen Teilzahlungen. Da parallel auch Einnahmen aus dem verkauften Ladestrom erzeugt werden, ist ein positiver Kapitalfluss bereits von Beginn an möglich. Nach Ende der Leasing-Laufzeit kann die Ladeinfrastruktur über attraktive Kaufoptionen vom Unternehmen übernommen werden. Hervorzuheben ist, dass das Angebot von ChargeHere nicht nur die Hardware, sondern auch den gesamten Installationsprozess umfasst. Mit dieser attraktiven Finanzierungsart ermöglicht ChargeHere Unternehmen einen schnellen und liquiditätsschonenden Einstieg in die Elektromobilität.Flexibilität und finanzielle Sicherheit: Die Vorteile der FinanzierungDas Leasingmodell kann sich bereits von Anfang an als profitabel erweisen: Mit einer 100-prozentigen Fremdfinanzierung schonen Unternehmen ihre finanziellen Mittel und können ab dem ersten Monat Gewinne erzielen, wenn die Einnahmen aus dem Stromverkauf die Leasingrate übersteigen. Zudem bieten die monatlichen Raten steuerliche Vorteile, da sie vollständig absetzbar sind.ChargeHere Managing Director Dr. Sylvie Römer: "Ladeinfrastruktur muss besonders aus privatwirtschaftlicher Perspektive attraktiver gemacht werden. Viele Unternehmen zögern derzeit, größere Investitionen zu tätigen. Wir bei ChargeHere haben es uns zur Aufgabe gemacht, allen Unternehmen den Ausbau von Ladeinfrastruktur zu ermöglichen und dabei auf die finanziellen Möglichkeiten Rücksicht zu nehmen. Wir sind stolz darauf, mit unserem Leasing-Angebot nun einen weiteren, wichtigen Schritt in Richtung einer flächendeckenden Ladeinfrastruktur zu gehen."Mehr Infos zur Finanzierung von Ladeinfrastruktur unter: https://chargehere.de/finanzierung-von-ladeinfrastruktur/Über ChargeHereAls Full-Service-Anbieter für Ladeinfrastruktur hat ChargeHere - ein Unternehmen der EnBW - es sich zur Aufgabe gemacht, seinen Kunden die zuverlässigste Ladelösung inklusive aller Services, die in der Energiewelt von morgen gebraucht werden, zu bieten. Mit einem Team aus Experten für Mobilität, Energie und Netze entwickelt das Unternehmen ganzheitliche Ladelösungen, die an genau den Orten eingesetzt werden, wo die Zukunft des Ladens stattfindet: Zuhause oder bei der Arbeit. Durch intelligentes Laden optimiert ChargeHere die Netzauslastung und steigert zugleich die Energieeffizienz seiner Kunden. Für Kunden aus Unternehmen und Wohnquartieren stattet ChargeHere große Parkflächen mit seiner Ladelösung aus und verwandelt so Schritt für Schritt jeden Stellplatz in eine Lademöglichkeit.Pressekontakt:Ines Lemberger, Managerin Marketing & Kommunikation, ChargeHere GmbHBirkenwaldstraße 3470191 Stuttgarti.lemberger@chargehere.dewww.chargehere.deOriginal-Content von: ChargeHere GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169472/5902461