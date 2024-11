PACS (PACS) wird am Donnerstag die Ergebnisse für das dritte Quartal vorlegen. Hindenburg sagt, dass es Short-Scheine des Gesundheitsunternehmens hält.Knaller in der US-Gesundheitssbranche! Laut einem Bericht der Hindenburg Research kam es bei dem US-Amerikanischen Gesundheitsunternehmen PACS zu massiven Betrügen. Die Aktie reagierte bereits am Monatgabend mit massiven Rückgängen um bis zu 27 Prozent. PACS ist ein Unternehmen, das in die in Einrichtungen für die postakute Pflege, Seniorenwohngemeinschaften und damit verbundene Fach- und Zusatzdienste investiert. Vorgeworfen wird dem Unternehmen konkret, dass es die Patientenakten gefälscht habe um Umsatz und Gewinn aufzublähen. Auch in der …