Rottach-Egern (pta/06.11.2024/09:00) - Nach erfolgreicher Platzierung der E.M.E. KMU-ENERGIE ANLEIHE 1 durch institutionelle und private Anleger folgen aus dem Hause E.M.E. Group am Tegernsee gleich zwei weitere Anleiheemissionen mit 7 % und 9,25 % Coupon. Beide Anleihen verfolgen mit der Entwicklung und Errichtung von individuellen Energielösungen für mehr Nachhaltigkeit in mittelständischen Betrieben den gleichen Investitionszweck.

Die E.M.E. Project Finance GmbH emittiert die an der Börse zu notierende E.M.E. KMU-ENERGIE ANLEIHE 2 (2024 / 2029) mit einem Anleihevolumen von bis zu EUR 10 Mio. und einem Coupon in Höhe von 9,25 % (www.eme-group.de/anleihe2 ( https: //eme-group.de/anleihe2/ )), sowie die E.M.E. KMU-ENERGIE ANLEIHE 3 (2024 / 2026), die mit nur 2 Jahren Laufzeit einen Coupon von 7 % plus einem variablen Bonuszins in Höhe von bis zu 2%. Das Fundinglimit ist zunächst auf EUR 250.000,- limitiert (www.eme-group.de/anleihe3 ( https://eme-group.de/anleihe3/ )).

Das E.M.E. Alleinstellungsmerkmal ist es, gemeinsam mit institutionellen und privaten Investoren die ganzheitliche Erneuerung der Energiesysteme für energieintensive mittelständische Betriebe zu finanzieren. Dabei ist es das Ziel, die CO2-Emissionen deutlich zu reduzieren und in Folge mehr Nachhaltigkeit und eine wesentliche Grundlage für die ESG-Fähigkeit des jeweiligen Betriebes zu erreichen.

Hierzu entwickelt E.M.E. Group für ausgewählte energieintensive Betriebe individuelle und ganzheitlich vernetzte Energiekonzepte. Da diese im Wege von E.M.E. Energie-Contractings 4.0 Verträgen umgesetzt werden, braucht der Betrieb zu keiner Zeit Eigen- oder Fremdkapital einzusetzen. Der Betrieb kann deshalb sein Kapital im Kerngeschäft konzentrieren und profitiert dennoch von ESG-fähigen und nachhaltigen Energielösungen.

Die E.M.E. Group konnte bereits langfristige Contracting-Verträge mit bis zu 20 Jahren Laufzeit beispielsweise mit der Mediacampus Frankfurt GmbH im Börsenverein des Deutschen Buchhandels sowie mit dem Akademie Deutscher Genossenschaften e.V. (ADG) als Bildungsbetrieb der Raiffeisen und Volksbanken auf Campus Schloss Montabaur abschließen.

"Wir haben uns für das Outsourcing der Energieanlagen an E.M.E. entschieden, da die Anlagen selbst von E.M.E. betrieben werden. Dadurch kann sich die ADG Gruppe auf ihr Kerngeschäft des Bildungs- und Hotelbetriebs konzentrieren", erläutert ADG-Vorstand Peter Rausch.

"Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit schließen sich nicht aus. Durch die E.M.E.-Maßnahmen können wir die CO2-Emissionen auf Campus Schloss Montabaur um ca. 600 Tonnen pro Jahr reduzieren, ohne dass der Betrieb eigene Mittel einzusetzen braucht", so Markus A. Stromenger, Gründer der E.M.E. Group.

Beide Anleihen stehen ab sofort über die Portagon GmbH deren angeschlossenen Vertriebspartnern zur Verfügung und können digital gezeichnet werden.

www.eme-group.de/anleihe2 ( https://eme-group.de/anleihe2/ ) www.eme-group.de/anleihe3 ( https://eme-group.de/anleihe3/ )

