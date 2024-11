Hannover (www.anleihencheck.de) - Zweifelsohne stehen heute die ersten Zahlen zur US-Wahl im Mittelpunkt, so die Analysten der Nord LB.Nichtsdestotrotz gebe es auch beachtenswerte Konjunkturmeldungen: Das Statistische Bundesamt lege die Daten zu den Auftragseingängen der deutschen Industrie im September vor. Ökonomen würden ein Plus von 1,5% erwarten. Damit würde das Pendel wieder in die andere Richtung ausschlagen, nachdem der Sektor im August weniger Bestellungen eingesammelt habe und ein Auftragsminus von 5,8% habe hinnehmen müssen. ...

