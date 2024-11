Kurz nach der Rekordrunde auf der Nordschleife des Nürburgrings hat Xiaomi in China den Vorverkauf des SU7 Ultra gestartet. Die stark modifizierte Variante des ersten Xiaomi-Elektroautos ist vorab zu Preisen ab 814.900 Yuan erhältlich - also umgerechnet knapp 106.000 Euro. Die Markteinführung soll im März 2025 erfolgen, wie Xiaomi mitteilt. Aber: Die Rundenzeit von 6:46,874 Minuten auf der Nordschleife, die der SU7 Ultra am 24. Oktober aufgestellt ...

