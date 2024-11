DJ PTA-News: ADX Energy Ltd.: ADX erhält Naturschutzbescheid für Testarbeiten in Molln - Vorbereitungen angelaufen - Testanlage bereits mobilisiert

Molln (pta/06.11.2024/09:40) - Nach dem positiven Bescheid der zuständigen Naturschutzbehörde vom vergangenen Freitag 31. Oktober haben die Vorbereitungen für die Testarbeiten an der Aufschlussbohrung Welchau-1 in der oberösterreichischen Gemeinde Molln begonnen. "Mit den geplanten Tests will ADX Energy die Qualität, Beschaffenheit und Menge der im Frühjahr gefundenen Kohlenwasserstoffvorkommen erheben", erläuterte ADX Österreich Chef Alan Reingruber am Montag.

ADX hatte bei der Probebohrung Welchau-1 im Lizenzgebiet ADX-AT-II im vergangenen März einen großen Fund gemacht, konnte diesen allerdings aufgrund der naturschutzrechtlichen Auflagen (u.a. Beendigung aller Bohr- und Testarbeiten bis 31. März) nicht weiter testen. Für die ausständigen Testarbeiten musste daher eine neue Genehmigung eingeholt werden, die am 31. Oktober erteilt wurde. Die Testanlage dafür stand bereits seit Mitte des Monats bereit.

Mit der Bohrung Welchau-1 wurden im Frühjahr Kohlenwasserstoffe über eine beachtliche Bohrstrecke von 450 Metern nachgewiesen, wovon einige Abschnitte vielversprechend für Fördertests gelten. Die anstehenden Testarbeiten zielen auf die Untersuchung und Analyse der beiden größeren Lagerstätten (Steinalm- und Reifling-Formation) ab. Das Testprogramm soll die detaillierten Kohlenwasserstoffeigenschaften bestätigen, die Bohrlochproduktivität und die potenziell verbundenen Volumina bestimmen und schließlich eine Schätzung der möglichen Ressourcenvolumina unterstützen.

Bei den nachgewiesenen Kohlenwasserstoffen handelt es sich nach ersten Analysen wahrscheinlich um leichtes Erdöl von 43,6° API-Dichte sowie Begleitgas, und nicht um flüssigkeitsreiches Erdgas, wie ursprünglich auf Basis der historischen Bohrung Molln-1 angenommen. Aufgrund der unsicheren Datenlage vor den bevorstehenden Testarbeiten kann ADX zum heutigen Zeitpunkt keine endgültige Ressourcenspanne angeben.

Der Vorstandsvorsitzende von ADX Energy, Ian Tchacos, betonte am Montag: "Ein erfolgreicher Test in Welchau wird positive Auswirkungen auf die ADX-Exploration, unseren Finanzpartner MCF und die Republik Österreich haben. Das nun erwartete hochqualitative Erdöl in Welchau könnte in kommerziellen Mengen sehr wertvoll sein, da die Bohrtiefe gering ist und das Vorkommen örtlich nahe der benötigten Infrastruktur liegt. Ein kommerzielles Projekt kann außerdem schrittweise entwickelt werden, wodurch der Finanzierungsbedarf minimiert und die Wirtschaftlichkeit und Amortisationszeit verbessert werden."

