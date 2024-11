Bochum (ots) -Mit der neuen UCI Unlimited Card ist unbegrenzter Kinogenuss jetzt ab einem Basis-Preis von 17,90 EUR und einer Mindestlaufzeit von drei Monaten möglich. Neben der Karte gibt es ab sofort ein exklusives Erfrischungsangebot, das Unlimited Card InhaberInnen vorbehalten ist und den Filmgenuss noch einmal perfekt ergänzt. Die neue Unlimited Card präsentiert sich darüber hinaus komplett digital und bietet mit neuen Zahlungsoptionen einen attraktiven Mehrwert in der komfortablen Zahlungsabwicklung.Die UCI Unlimited Card erfreut sich seit ihrem Start im Jahr 2015 großer Beliebtheit bei Kinofans aller Generationen. Die Flatrate bietet die Möglichkeit so viele Filme zu sehen wie gewünscht zu einem monatlichen Beitrag, der sich bereits mit zwei monatlichen Kinobesuchen auszahlt. Das ist Filmkomfort pur, denn egal ob Blockbuster oder Filmepos, Drama oder Romantikkomödie, Horrorschocker oder Animationsabenteuer: Mit der Unlimited Card können alle Filme des regulären Programms an allen Tagen in allen UCI Kinos in Deutschland gesehen werden.Die neue Unlimited Card kann jetzt bereits mit einer Mindestlaufzeit von drei Monaten erworben werden. Sie kostet dann 19,90 EUR in der Basisvariante und 24,90 EUR in der Premiumvariante. In der Premiumvariante sind bereits alle Zuschläge bis auf den IMAX-Zuschlag enthalten. Die Basisvariante ab 17,90 EUR setzt wie bisher eine Mindestlaufzeit von 12 Monaten voraus. In der Premiumvariante reduzieren sich die bisherigen 23,40 EUR auf 22,90 EUR im Monat bei dieser längeren Laufzeit.Mit der neuen Unlimited Card kommt UCI dem Wunsch vieler Gäste nach mehr Flexibilität und Möglichkeiten der individuellen Preisgestaltung entgegen. Darüber hinaus möchte UCI auch dem Gästewunsch nach einem speziellen Menü entsprechen. Die neue Unlimited Card ist Komfort und Flexibilität auf ganzer Linie und UCI hofft die treuesten Kinofans mit diesem neuen Modell zu begeistern und auch neue Unlimited Fans hinzuzugewinnen.Die neue UCI Unlimited Card ist ab sofort unter uci-unlimited.de erhältlich. Hier ist auch eine komplette Übersicht des neuen Preismodells möglich.uci-unlimited.dePressekontakt:Nadine Breuerbreuer.n@uci-kinowelt.de0234-93719-75Original-Content von: UCI Multiplex GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/130543/5902583