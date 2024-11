Bayreuth (ots) -Beim Tragen von Sicherheitsschuhen auf der Arbeit braucht niemand auf die orthopädischen Einlagen zu verzichten. Dafür gibt es von medi das Secosol® Einlagensystem. Es ist für über 3.300 Sicherheits- und Berufsschuhe von mehr als 50 Herstellern zertifiziert. Orthopädische Einlagen können dazu beitragen, an langen Arbeitstagen die Füße und den Körper zu entlasten, den Bewegungsapparat zu unterstützen, Fuß- und Rückenschmerzen zu reduzieren.Orthopädische Schuheinlagen betten und führen die Füße bei Fußdeformitäten, sie entlasten, stützen und korrigieren sanft bei Fehlstellungen am Knie, der Hüfte und der Wirbelsäule. Ob in der Industrie, im Handwerk oder auf dem Bau: Von speziell angepassten Einlagen für Sicherheitsschuhe wie Secosol® von medi können Arbeitnehmer:innen für ihre Fußgesundheit und Komfort profitieren. Vor allem, wenn sie berufsbedingt viel gehen und lange stehen müssen. Dies ist auch vor dem Hintergrund der längeren Lebensarbeitszeit eine wichtige Investition in die eigene Gesundheit.Die Secosol® Einlagen werden exakt auf die Bedürfnisse und Fußfehlstellungen der Anwender:innen im Berufsalltag angepasst. Sie sind strapazierfähig und mit einer abriebfesten Textildecke ausgestattet. Die Einlage wirkt korrigierend und kann den Druck optimal auf den gesamten Fuß verteilen, um ihn richtig zu belasten. Dabei kommen ausschließlich Materialien zum Einsatz, die den hohen Standards von Arbeitssicherheitsschuhen entsprechen und zum Beispiel auch Strom ableiten. Stoßabsorber reduzieren die Aufprallkräfte im Fersenbereich. Die passgenauen orthopädischen Einlagen bieten zusätzlichen Halt im Schuh - ein weiteres Plus für mehr Sicherheit.Bei der Kostenübernahme von Einlagen für Sicherheitsschuhe sind Besonderheiten zu beachten. Daher ist eine vorherige Abklärung empfehlenswert. Auch sollte der Antrag auf "Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben" immer vor dem Kauf / der verbindlichen Bestellung der orthopädischen Einlagen gestellt werden.- Der Arbeitgeber und die gesetzlichen Krankenkassen sind nicht verpflichtet, die Kosten der orthopädischen Einlagen für Sicherheitsschuhe zu tragen.- Anwender:innen haben jedoch die Möglichkeit, einen Antrag zur Übernahme der Kosten bei der Deutschen Rentenversicherung (ab 15 Jahre Versicherungslaufzeit) oder der Bundesagentur für Arbeit (weniger als 15 Jahre Versicherungslaufzeit) zu stellen. Voraussetzung: Die orthopädischen Einlagen werden ausschließlich in den Sicherheitsschuhen getragen und sind zur Ausübung der beruflichen Tätigkeit am Arbeitsplatz erforderlich.- Werden die Einlagen aufgrund eines Arbeitsunfalls getragen, sind die Unfallkasse oder die Berufsgenossenschaft die Kostenträger der Einlagen.12,1 Millionen Menschen in Deutschland tragen orthopädische SchuheinlagenDer menschliche Fuß ist ein komplexes Gebilde aus Knochen, Gelenken, Muskeln und Bändern. Egal, ob wir stehen, laufen oder springen: Unsere Füße spielen eine tragende Rolle. Fehlstellungen oder Verformungen können sich auf die Körperstatik auswirken. Zusätzlich beeinflussen auch Erkrankungen oder Verletzungen des Bewegungsapparates die Lebensqualität. Ein wesentlicher Bestandteil zur Behandlung sind dann orthopädische Schuheinlagen.In Deutschland tragen 12,1 Millionen der über 16-Jährigen orthopädische Schuheinlagen. 2023 ergab eine repräsentative Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach im Auftrag von eurocom e. V. (Herstellervereinigung für Kompressionstherapie, orthopädische Hilfsmittel und digitale Gesundheitsanwendungen) (1), dass- 73 Prozent der Anwender:innen die Verordnung wegen Beschwerden am Fuß erhielten,- 26 Prozent wegen Rückenproblemen,- 24 Prozent wegen Kniebeschwerden und- 20 Prozent wegen Problemen mit der Hüfte.- 92 Prozent der Nutzer:innen bewerten die Einlagen positiv und sind (sehr) zufrieden. Dabei tragen rund 84 Prozent ihre Einlagen nahezu täglich.Und die Umfrageergebnisse zeigen deutlich den Nutzen für die Anwender:innen (1):- 75 Prozent haben weniger Schmerzen / Beschwerden,- 67 Prozent berichten von einer verbesserten Mobilität,- 45 Prozent von einem sicheren Gefühl und- 22 Prozent, dass die Einlagen das Gelenk stabilisieren.Die Broschüre "Orthopädische Einlagen für Sicherheitsschuhe" ist beim medi Verbraucherservice erhältlich (Telefon 0921 912-750, E-Mail verbraucherservice@medi.de, Download www.medi.de/infomaterial (https://www.medi.de/service/infomaterial/)).Surftipps:www.medi.biz/secosol l www.medi.biz/haendlersuche l www.medi.de/diagnose-therapie/fussschmerzen-fussfehlstellungen/fussfehlstellungen-ueberblick l www.medi.de/faq/orthopaedische-einlagen/reinigung l www.medi.de/faq/orthopaedische-einlagen/wirkung-tragedauer(1) Medizinische Hilfsmittel: Wirkungsvolle und etablierte Therapie für mehr Lebensqualität im Alltag. Repräsentative Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach im Auftrag von eurocom e. V. Umfrageergebnisse 2023. Online veröffentlicht unter: https://ots.de/h5OCi1 (Letzter Zugriff 06.11.2024).Zwecksetzung: medi Einlagenrohlinge zur Abgabe an die versorgenden Fachkreise für die Erstellung von Sonderanfertigungen zur indikationsgerechten Versorgung von Fußdeformitäten.Pressekontakt:medi GmbH & Co. KGMedicusstraße 195448 Bayreuthwww.medi.deJanine LenhartCommunication & PR ManagerinTelefon: +49 921 912-2819E-Mail: j.lenhart@medi.deOriginal-Content von: medi GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/23931/5902579