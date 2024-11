München (ots) -FC Bayern München gegen Bayer 04 Leverkusen, Rekordmeister gegen amtierenden Deutschen Meister und Pokalsieger: Diese Begegnung könnte auch das Finale einer DFB-Pokal-Saison sein. Doch so hochkarätig ist die Besetzung bereits im Achtelfinal-Spiel, das die ARD am Dienstag, 3. Dezember 2024, live ab 20:15 Uhr (Anstoß: 20:45 Uhr) im Ersten und in der ARD Mediathek überträgt. Esther Sedlaczek moderiert live aus München, gemeinsam mit Experte Bastian Schweinsteiger. Tom Bartels ist der Reporter der Partie.Im Anschluss an das Livespiel gibt es ausführliche Zusammenfassungen der drei anderen DFB-Pokal-Achtelfinals des Tages: DSC Arminia Bielfeld - SC Freiburg, SSV Jahn Regensburg - VfB Stuttgart (beide Anstoß: 18:00 Uhr) und SV Werder Bremen - SV Darmstadt 98 (Anstoß: 20:45 Uhr).Dienstag, 3. Dezember 202420:15 - 23:30 UhrSportschauDFB-PokalAchtelfinaleFC Bayern München - Bayer 04 LeverkusenReporter: Tom BartelsModeration: Esther SedlaczekExperte: Bastian SchweinsteigerÜbertragung aus Münchenca. 22:45 UhrZusammenfassungen von den SpielenDSC Arminia Bielefeld - SC FreiburgSSV Jahn Regensburg - VfB StuttgartSV Werder Bremen - SV Darmstadt 98Pressekontakt:ARD Sportkoordination, Swantje Lemenkühler,Tel. 089 55 89 44 780, E-Mail: swantje.lemenkuehler@ard.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5902602