Nach der festeren Sitzung am gestrigen Dienstag (+0,6%) wird heute mit Spannung die Reaktion der Märkte auf die US-Wahl erwartet. Rückblick: Keine klare Richtung für den deutschen Leitindex - nach dem Schlusskurs vom Freitag bei 19.255 waren die Blue Chips zum Start in die neue Woche auf 19.148 Punkte zurückgefallen. Am gestrigen Dienstag ...

