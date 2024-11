DJ ENERGIE-BLOG/VDA: Lücke zwischen Angebot und Bedarf bei Ladepunkten kleiner

VDA: Lücke zwischen Angebot und Bedarf bei Ladepunkten für E-Pkw kleiner

Die Lücke zwischen Angebot und Bedarf bei der öffentlichen Lademöglichkeiten für Elektroautos ist in Deutschland kleiner geworden, aber der Handlungsbedarf ist weiter groß. Das zeigt eine Auswertung des Verbands der Automobilindustrie (VDA), das so genannte VDA-E-Ladenetz-Ranking. In Deutschland gab es Anfang Juli 142.793 öffentlich zugängliche Ladepunkte, davon 30.048 Schnellladepunkte. Damit kommen in Deutschland im Durchschnitt 17 E-Pkw auf einen öffentlich zugänglichen Ladepunkt. Beim letzten VDA-E-Ladenetzranking, Stand 1. Juli 2023, waren es noch 21 E-Pkw. "Eine ausreichende und leistungsfähige Ladeinfrastruktur ist ein wesentlicher Schlüsselfaktor, um die Menschen für den Umstieg auf die E-Mobilität zu begeistern. Der Ausbau der Ladeinfrastruktur muss deshalb vorauslaufend den Erfolg der E-Mobilität in Deutschland unterstützen und politisch weiter forciert werden", sagte VDA-Präsidentin Hildegard Müller.

November 06, 2024

