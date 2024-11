EQS-News: 123fahrschule SE / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Kapitalmaßnahme

123fahrschule meldet Rekordumsatz für Q3 2024 EBITDA Entwicklung im Plan Köln, 06. November 2024 - 123fahrschule SE (ISIN: DE000A2P4HL9; Ticker-Symbol: 123F, Primärmarkt Börse Düsseldorf), eine digital getriebene Fahrschulkette in Deutschland mit Fokus auf E-Learning und digitale Ausbildungskonzepte, meldet Rekordumsatz für Q3 2024 und eine im Plan liegende EBITDA Entwicklung. Nach vorläufigen ungeprüften Zahlen konnte die 123fahrschule im 3. Quartal 2024 einen Rekordumsatz auf Quartalsebene in Höhe von EUR 5,7 Mio. erzielen. Auf den Zeitraum Q1-Q3 2024 bezogen, ergibt sich somit eine Umsatzsteigerung von rund 8 % zum Vorjahr. Diese Umsatzsteigerung wurde weitestgehend organisch generiert, da aufgrund des Fokus auf EBITDA und Cash-Flow in den letzten 12 Monaten kein Standortausbau stattgefunden hat. Außerdem konnte im Zeitraum Q1-Q3 2024 ein positives EBITDA auf Ebene der 123fahrschule Holding GmbH (inkl. aller Tochtergesellschaften - ohne SE) in Höhe von TEUR 747 erzielt und die positive Entwicklung des für das 1. Halbjahr 2024 gemeldeten Wertes von TEUR 509 fortgesetzt werden. Das Konzern EBITDA (123fahrschule SE, Holding und alle Tochtergesellschaften) liegt bei TEUR 255. Das um die im Halbjahresbericht ausgewiesenen einmaligen Wertberichtigungen und um einmalige Kapitalmarktkosten in Q3 bereinigte Konzern EBITDA liegt bei rund TEUR 700. Erfreulicherweise liegt der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit im 3. Quartal 2024 mit TEUR 607 deutlich über den Einzelwerten für das 1. und 2. Quartal 2024. Mit einem Gesamtbetrag von TEUR 1.493 für Q1-Q3 2024 befindet sich der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit deutlich über dem Wert des Gesamtjahres 2023 von TEUR 387. In Hinblick auf die anstehenden Änderungen der Fahrschülerausbildung Anfang 2026 haben Vorstand und Aufsichtsrat in einer Sitzung am 4. November 2024 die vom Vorstand ausgearbeitete Strategie 2027 für das Unternehmen verabschiedet und damit die Weichen in Richtung einer noch weitreichenderen Digitalisierung der Führerscheinausbildung bei der 123fahrschule gestellt. Insbesondere die praktische Ausbildung soll im Rahmen des geplanten umfassenden Roll-Out von Simulatoren und der weiteren Softwareoptimierung des "Digitalen Fahrlehrers" im Simulator zukünftig einen Digitalisierungsschub erfahren. Die Digitalisierung wird voraussichtlich mit Inkrafttreten der Änderungen Anfang 2026 zu einer spürbaren prozentualen Reduktion der Personal- und Fahrzeugkosten bei der 123fahrschule führen. Trotz geplanter sinkender Führerscheinkosten für den Schüler durch die Digitalisierung erwartet das Unternehmen sich deutlich verbessernde Margen durch einen steigenden Anteil hochmargiger digitaler Produkte an den Führerscheinkosten. Dazu der Vorstandsvorsitzende Boris Polenske: "Aufgrund der Altersstruktur der Fahrlehrerschaft gehen wir davon aus, dass in den nächsten 5 Jahren jeder dritte Fahrlehrer in den Ruhestand geht. Bei den Fahrschulinhabern erwarten wir eine ähnliche Entwicklung. Die anstehenden Änderungen in der Führerscheinausbildung geben uns die Gelegenheit, durch den Einsatz von Simulatoren mit einem integrierten "digitalen Fahrlehrer" diesen Mangel zu kompensieren. Gleichzeitig planen wir über Simulatoren und einen effizienteren Ausbildungsprozess die in der Öffentlichkeit stark kritisierten hohen Führerscheinkosten um bis zu EUR 1.000 pro Schüler zu senken. " Zur Finanzierung der notwendigen einmaligen Investitionen in den Roll-Out von Simulatoren und die Weiterentwicklung der Simulator-Software und -Inhalte erwägt der Vorstand derzeit in Abhängigkeit von der Marktlage die weitere Aufnahme von Kapital, z.B. über die Emission einer Wandelanleihe in Höhe von EUR 4-5 Mio. Eine Entscheidung über die Aufnahme von zusätzlichem Kapital ist noch nicht getroffen worden. Der Vorstand erwartet aus den hieraus getätigten Investitionen bereits für 2026 positive Effekte auf den operativen Cash-Flow und die Profitabilität des Unternehmens. __________________________________________________________________________ Über die 123fahrschule SE Die 123fahrschule SE (Primärmarkt Düsseldorf, ISIN: DE000A2P4HL9, Ticker-Symbol: 123F) ist eine im Jahr 2016 unter dem Namen 123fahrschule Holding GmbH gegründete, digital getriebene Fahrschulkette mit Fokus auf E-Learning. Die 123fahrschule SE hat sich auf die digitale Erweiterung der klassischen Führerscheinausbildung des deutschen Fahrschulmarktes spezialisiert. Die Kernkompetenz des Unternehmens liegt auf der digital unterstützten Ausbildung von Privatpersonen für die Führerscheinklasse im B-Segment. Mit bundesweit mehr als 60 Standorten ist die 123fahrschule bereits heute die größte Fahrschulkette im B-Segment und plant die weitere Expansion auf bis zu 200 Standorte in den nächsten Jahren. Mehr unter https://www.123fahrschule.de/



