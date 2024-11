NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach Zahlen mit einem Kursziel von 58 Euro auf "Buy" belassen. Umsatz und operatives Ergebnis im vierten Geschäftsquartal hätten weitgehend im Einklang mit den Erwartungen gelegen, schrieb Analyst Julien Dormois am Mittwochmorgen. China habe erneut belastet. Er hob zudem hervor, dass die Prognose für das bereinigte Ergebnis je Aktie im Geschäftsjahr 2024/25 leicht unter den Erwartungen liege./ck/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2024 / 02:21 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2024 / 02:21 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000SHL1006

© 2024 dpa-AFX-Analyser