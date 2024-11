Die WashTec AG meldete gemischte Ergebnisse für Q3/9M mit niedrigeren Umsätzen, aber verbesserter Profitabilität. Während der Umsatz in Q3 um 5,3% auf EUR 114,1 Mio. zurückging, was hauptsächlich auf eine schwache Leistung in Nordamerika zurückzuführen ist, zeichnet sich ein positiver Trend ab, nachdem der Umsatz in Q1 und Q2 um 8% bzw. 6% zurückgegangen war. Dieser Trend wird durch einen Anstieg des Auftragseingangs in Q2 und Q3 unterstützt, der den Auftragsbestand des Unternehmens über das Niveau des Vorjahres anhob. Trotz des geringeren Umsatzes stieg das EBIT in den ersten neun Monaten um 2,6 % auf EUR 27,6 Mio., was das robuste Geschäftsmodell des Unternehmens widerspiegelt. Der freie Cashflow blieb mit EUR 25,0 Mio. in den ersten 9 Monaten stark und lag damit lediglich leicht unter dem Vorjahreswert von EUR 26,8 Mio. WashTec bestätigt seine FY24-Prognose und erwartet einen Umsatz auf Vorjahresniveau (±3%), wenn auch jetzt am unteren Ende, und einen EBIT-Anstieg im mittleren einstelligen Prozentbereich. Die Analysten von mwb research bestätigen ihr BUY-Rating mit einem unveränderten Kursziel von EUR 53,00, da sie glauben, dass der Turnaround unmittelbar bevorsteht. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/WashTec%20AG





© 2024 AlsterResearch