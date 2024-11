Quelle: www.elements.envato.com/LightFieldStudios Für Donald Trump galt es die blaue Wand zu knacken und es ist gelungen. Für DAX und Dow Jones ist der Sieg Trumps das Signal die grüne Welle auszurufen. DAX, Bitcoin, NASDAQ - der Sieg Trumps sorgt für freundliche Börsen aber die Mega-Party fällt erstmal flach. America First heißt aber auch, dass es für Europa ungemütlich wird. Trump treibt Anlegern in Deutschland somit ein paar Schweißperlen auf die Stirn. America First heißt seine Devise und dies ...

