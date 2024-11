Neuwied (ots) -Magnesiummangel ist weit verbreitet und beeinträchtigt unzählige Stoffwechselfunktionen - trotz gesunder Ernährung und eines ausgeglichenen Lebensstils. So ist das Mineral zwar an zahlreichen lebenswichtigen Prozessen beteiligt, bleibt jedoch oft unterschätzt. Wieso aber ist der Magnesiummangel so präsent und wie kann ihm effektiv begegnet werden?Magnesium, eines der wichtigsten Mineralien für den menschlichen Körper, wird oft als selbstverständlich angesehen - mit teils schwerwiegenden Folgen. Zwar ist bekannt, dass Magnesium an über 300 Stoffwechselfunktionen beteiligt ist, doch ist der tatsächliche Bedarf weit höher, als viele vermuten. Immer mehr Menschen leiden daher unter Symptomen wie Müdigkeit, Muskelkrämpfen oder Konzentrationsstörungen. Die Ursachen liegen häufig in stressbedingtem Mehrverbrauch oder in einer Ernährung, die nicht ausreichend Magnesium liefert. Gleichzeitig ist der Zugang zu hochwertigem Magnesium kompliziert, da viele Präparate nur geringe Bioverfügbarkeit besitzen oder unzureichend auf individuelle Bedürfnisse abgestimmt sind. "Werden diese Mängel langfristig nicht ausgeglichen, drohen weitreichende Konsequenzen", warnt Martina Leukert, Mitgründerin von Supplera. "Chronische Gesundheitsprobleme und eine zunehmende Belastung des gesamten Organismus sind dabei nur einige der ernsthaften Folgen.""Durch die gezielte Einnahme eines hochwertigen, bioverfügbaren Magnesiums können nicht nur typische Mangelerscheinungen gelindert werden - vielmehr profitieren Anwender von einer stabilen Gesundheit und gesteigerten Energie", führt sie weiter aus. Als erfahrene Expertin im Bereich Nahrungsergänzung hat Martina Leukert das Unternehmen Supplera mitbegründet, das sich auf die Bereitstellung hochwertiger Nährstoffpräparate spezialisiert hat. Dabei weiß sie aus eigener Erfahrung um die Bedeutung gezielter Supplementierung. Mit ihrem Wissen hilft sie heute anderen Menschen dabei, ihre Nährstoffversorgung zu optimieren, und ermöglicht ihnen so, Beschwerden und Mangelsymptome nachhaltig zu reduzieren. Besonders das Supplera-Magnesium hat sich dabei bewährt und wird von Kunden geschätzt. Was Interessenten darüber wissen sollten und was es mit dem noch immer weit verbreiteten Problem des Magnesiummangels auf sich hat, erfahren Sie hier.Magnesiummangel und seine Hintergründe: Was Laien über das unterschätzte Mineral wissen müssenMagnesium gehört zu den essenziellen Mineralien und ist für den Körper unverzichtbar. Es wird nicht selbst produziert und muss deshalb über die Nahrung oder ergänzende Präparate aufgenommen werden. Im Körper eines erwachsenen Menschen finden sich etwa 20 Gramm Magnesium, von denen rund 60 Prozent in den Knochen und 40 Prozent in Muskeln und anderen Geweben gespeichert sind. Nur ein Prozent des gesamten Magnesiums zirkuliert im Blutkreislauf, weshalb leichte Defizite oft unentdeckt bleiben.Doch die Bedeutung des Minerals geht weit über den Energiestoffwechsel hinaus: Magnesium beeinflusst die Funktion von Enzymen, die an der Synthese von ATP beteiligt sind - dem universellen Energieträger der Zellen - und ist daher unerlässlich für tausende biochemische Prozesse. Zudem spielt es eine Rolle bei der Herzgesundheit, der Muskel- und Nervenfunktion, der Synthese von DNA und RNA sowie bei der Entgiftung. "Dass Magnesium an so vielen zentralen Funktionen beteiligt ist, zeigt, wie wichtig eine ausreichende Zufuhr wirklich ist", resümiert Martina Leukert.Ursachen und Symptome von Magnesiummangel"Viele Symptome von Magnesiummangel werden fälschlicherweise anderen Ursachen zugeschrieben - ein Grund, warum er oft lange unentdeckt bleibt", verrät Martina Leukert. Tatsächlich führen zahlreiche Faktoren dazu, dass der Körper mehr Magnesium benötigt, als oft zugeführt wird. Neben einer unzureichenden Ernährung sind insbesondere chronischer Stress, Alkoholkonsum, bestimmte Medikamente und Erkrankungen wie Diabetes oder Schilddrüsenstörungen wesentliche Ursachen für einen erhöhten Magnesiumbedarf. Gleichzeitig verhindern Medikamente wie Magensäureblocker und Entwässerungsmittel, dass Magnesium optimal aufgenommen oder ausreichend im Körper gespeichert wird.Ein Magnesiummangel äußert sich in einer Vielzahl an Symptomen, die je nach Schweregrad und Dauer des Mangels unterschiedlich auftreten können. Typisch sind Krämpfe, Muskelzittern, Müdigkeit und Konzentrationsprobleme. Schwere Mängel können sogar Herzrhythmusstörungen oder Schlafstörungen begünstigen. Doch auch unspezifische Anzeichen wie Kopfschmerzen, Angstzustände oder ein erhöhtes Bedürfnis nach Schokolade und Zucker können auf einen Magnesiummangel hinweisen. Dass viele dieser Symptome wenig mit Magnesium in Verbindung gebracht werden, führt dazu, dass Betroffene oft nicht ausreichend versorgt sind - mit schwerwiegenden gesundheitlichen Folgen.Dem Magnesiummangel effektiv begegnen - wie das Supplera-Magnesium das Problem nachhaltig löstEine vielversprechende Lösung im Kampf gegen Magnesiummangel bietet das Supplera-Magnesium: Das Produkt zeichnet sich durch seine einzigartige Darreichungsform als lose Pulvervariante aus, die durch die Kombination mit heißem Wasser aktiviert wird und damit besonders gut vom Körper aufgenommen werden kann. Der Aktivierungsprozess verwandelt das enthaltene Magnesium-Carbonat in Magnesium-Citrat, das für seine hohe Bioverfügbarkeit bekannt ist und sich gut zur Behebung von Mängeln eignet. Viele Anwender berichten von positiven Effekten auf ihre Energiereserven und einer allgemeinen Verbesserung ihrer körperlichen Verfassung.Besonders Menschen mit Schilddrüsenerkrankungen oder anhaltender Müdigkeit greifen gerne zu diesem Produkt, da es den Energiestoffwechsel effektiv unterstützen kann. Auch in Kundenbewertungen wird das Supplera-Magnesium als zuverlässige Lösung beschrieben, die langfristige Verbesserungen bewirken kann - von einem geringeren Verlangen nach bestimmten Lebensmitteln wie Nüssen bis hin zur Minderung von Muskelverspannungen und Kopfschmerzen. "Uns war es wichtig, ein Produkt zu kreieren, das frei von Süßstoffen und in verschiedenen Geschmacksrichtungen erhältlich ist: Dabei verspricht es eine hohe Verträglichkeit und hilft Menschen dabei, die vielfältigen Symptome eines Magnesiummangels langfristig in den Griff zu bekommen", fasst Martina Leukert zusammen.