Lüneburg (ots) -GesundheitsUpgrade Premium (GUP) - der Name ist Programm! Die Landeskrankenhilfe (LKH) hat auf der diesjährigen DKM-Messe in Dortmund ihre neue Krankenvollversicherung präsentiert, die höchste Ansprüche erfüllt. Der Kompakttarif wurde schon vor Markteinführung am 1. Dezember 2024 mehrfach ausgezeichnet.Nichts ist wertvoller, als die Gesundheit. Viele Angestellte und Selbstständige wünschen sich qualitativ hochwertige Gesundheitsdienstleistungen. Zu einer Premiumversicherung gehören deshalb eine versierte Beratung, umfassende Gesundheitsversorgung und maßgeschneiderte Serviceleistungen", erklärt Jan-Peter Diercks, Vorstand Vertrieb und Marketing der LKH, und: "Unser Tarif GUP ist speziell auf Bedürfnisse von anspruchsvollen Kunden ausgerichtet."Leistungen auf höchstem NiveauLeistungen für ambulante, zahnmedizinische und stationäre Behandlungen erstattet der Kompakttarif auf höchstem Niveau. Arzthonorare werden auch über die Höchstsätze der Gebührenordnung hinaus erstattet. Zahnersatz und Implantate werden zu 100 Prozent bezahlt. Sehhilfen werden bis zu 1.000 Euro binnen drei Jahren übernommen. Psychotherapie kann in Anspruch genommen werden, ohne vorher eine Genehmigung zu beantragen oder bei der Anzahl der Sitzungen begrenzt zu sein. Versicherte profitieren außerdem von einer Top-Absicherung im Krankenhaus: Einbettzimmer und Chefarztbehandlung sind inbegriffen.Beitragsrückerstattung plus GesundheitsbonusKunden, die keine Leistungen in Anspruch nehmen, profitieren doppelt. Sie erhalten eine erfolgsabhängige Beitragsrückerstattung (LKH-BENEFIT) und einen tariflichen Gesundheitsbonus. Neukunden starten jeweils in der höchsten Stufe: vier Monatsbeiträge des Tarifs GUP zuzüglich 750 Euro Gesundheitsbonus (für Kinder und Jugendliche jeweils die Hälfte).Absolute Besonderheit ist, dass zahlreiche Leistungen weder auf den Selbstbehalt noch auf den LKH-BENEFIT und Gesundheitsbonus angerechnet werden, z.B. Vorsorgeuntersuchungen nach dem "LKH-Vorsorgeprogramm", Schutzimpfungen (keine Reiseimpfungen) und gezielte Vorsorgeuntersuchungen zur Früherkennung von Zahn-, Mund- und Kiefererkrankungen inkl. professioneller Zahnreinigung.Familienfreundlich in jeder Beziehung"Für Familien und alle, die solche gründen wollen, ist unserer GesundheitsUpgrade Premium ebenfalls attraktiv. Der Tarif bietet den idealen Versicherungsschutz für Familienplanung und das Gesundsein in jedem Alter", betont Pavel Berkovitch, der im Vorstand der LKH für die Produktentwicklung verantwortlich zeichnet. Die LKH übernimmt Kosten für Kinderwunschbehandlungen, Kurse zur Geburtsvorbereitung sowie für Schwangerschafts- und Rückbildungsgymnastik. Wenn der versicherte Elternteil in Elternzeit geht, bietet der Tarif eine Beitragsbefreiung von bis zu sechs Monaten. Neugeborene sind im Geburtsmonat und in den folgenden sechs Monaten beitragsfrei. Bei Kindern ist bis zum Alter von 15 Jahren bei stationärem Krankenhausaufenthalt die Unterbringung einer erwachsenen Begleitperson möglich.Verlässlicher Schutz im AuslandDer Tarif GUP bietet zeitlich unbegrenzten Versicherungsschutz innerhalb des europäischen Wirtschaftsraums. Auch außerhalb Europas sind Kunden für bis zu 12 Monate abgesichert mit der Möglichkeit, den Schutz auf bis zu zehn Jahre zu verlängern. Für den Vertrieb erkennt Diercks darin Potential: "Der weltweite Versicherungsschutz ist ein 'Must have' für international Geschäftsreisende und bei längeren beruflich bedingten Auslandsaufenthalten."Innovative Vorsorge, flexible Selbstbeteiligung"Mit dem neuen Tarifangebot haben wir den Premiumanspruch neu definiert. In dieser Form ist das nur mit wenigen Tarifen am Markt vergleichbar. Wir bieten noch mehr, denn wir zeigen Weitblick: Dank der Innovationsvorsorge werden medizinisch anerkannte neue Behandlungsmethoden automatisch in den Tarif integriert. So bleibt der Schutz immer auf dem neuesten Stand der medizinischen Entwicklung", hebt Berkovitch hervor.Die Selbstbeteiligung wird in vier Stufen angeboten: ohne, 500, 900 oder 1.800 Euro (für Kinder und Jugendliche jeweils die Hälfte).Vor Vertriebsstart ausgezeichnetSchon vor Markteinführung verlieh das unabhängige Analysehaus Franke & Bornberg dem GesundheitsUpgrade Premium die Note "hervorragend", Level Nine zeichnete die private Krankenversicherung in der Kategorie Premium-Tarife "exzellent" aus. Verkaufsstart des neuen Tarifes ist der 1. Dezember 2024.