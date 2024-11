ADX Energy startet Tests für Ölproduktion bei Welchau-1

Anzeige / Werbung

ADX Energy hat bekanntgegeben, dass alle erforderlichen Genehmigungen für die Produktionstests an der Welchau-1-Bohrung in Oberösterreich vorliegen. Die Vorbereitungen für den Testbetrieb, der in der zweiten Novemberhälfte beginnen und bis Ende März 2025 laufen soll, sind im vollen Gange. Die Bohrung im Welchau-Gebiet könnte für das Unternehmen einen bedeutenden Schritt in Richtung kommerzieller Ölproduktion in Europa bedeuten.

ADX rüstet auf: Mobilisierung für Öltest bei Welchau-1

ADX, das über einen wirtschaftlichen Anteil von 75 % am Welchau-Projekt verfügt, hat die notwendige Ausrüstung, darunter ein Workover-Rig (eine spezialisierte Vorrichtung zur Instandhaltung und Nachbearbeitung von Bohrungen) und weitere Testanlagen, an die Bohrstelle gebracht. Ziel der Tests ist es, die beiden Hauptreservoire, die Steinalm- und die Reifling-Formation, auf ihre Produktionsfähigkeit hin zu untersuchen. Zunächst soll die Steinalm-Formation getestet werden, um die Förderkapazität und Reservoir-Eigenschaften zu ermitteln. Die Tests werden in Intervallen durchgeführt, um die Reaktionen des Reservoirs unter verschiedenen Betriebsbedingungen zu beobachten.