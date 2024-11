Trump-Sieg! Das passiert jetzt mit Aktien, Gold und Anleihen

Anzeige / Werbung Die US-Wahl hat starke Auswirkungen auf den Aktienmarkt Die Börsen feiern den Wahlsieg von Donald Trump mit satten Kursgewinnen in den USA, aber auch hierzulande, wenn gleich Deutsche Aktien weniger stark zulegen können. Gleichzeitig sehen wir Abschläge bei Gold und besonders in den US-Staatsanleihen. Der T-Bond verliert gut 2% gegenüber dem Vortages-Schluss. Da Trump als die wirtschaftsfreundlichere Variante gegenüber Kamala Harris gilt, ist davon auszugehen, dass der klare Sieg auch weiter steigende Aktienkurse für die nächsten Monate mit sich bringt. US-Aktien sollten zudem deutsche Werte klar outperformen können. Schwäche ist auch weiterhin bei den US-Staatsanleihen zu erwarten. Nach der ersten Trump-Wahl fielen US-Anleihen über Jahre. Gold ist vorübergehend belastet, da nun einige "risk off" gehen. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die Schwäche des beliebten Edelmetalls nur von kurzer Dauer sein dürfte. Ab Mitte Dezember spätestens sollte die alte Stärke zurück sein und der Bullenmarkt sich fortsetzen. Von Trends systematisch profitieren Ich handele das RW Miracles mit 30.000 $ Startkapital. Basierend hierauf erzielte die Strategie in der Historie durchschnittlich 68.000$ Gewinn pro Jahr! In der Hebelzertifikate-Variante starten wir mit 15.000 €. Wer RW Miracles mit 1/3 Einsatz handelt, kann auf 30.000$ Kontovolumen zum Start einen durchschnittlichen Gewinn p.a. von 22.666$ erzielen. Das wären 75% Rendite pro Jahr bei 23% Max. Draw Down. Da sich der Zeitaufwand auf nur wenige Minuten pro Trade beläuft ist RW Miracles perfekt für nebenberufliche Trader, aber auch für jene, die zu einer eigenen Strategie noch eine externe Strategie erlernen und umsetzen möchten. JETZT schnell noch einen Platz sichern und den Ansatz nicht nur erlernen, sondern auch 12 Monate gemeinsam mit mir im Mentoring-Modus umsetzen. 50% Rabatt für Frühbucher JETZT sichern! Für Frühbucher bieten wir eine starke Ermäßigung gegenüber dem regulären Preis. Infos und Buchung hier: https://www.realmoneytrader.com/shop/ausbildung/miracles/ Im RW Striker Portfolio handeln wir in der Hebelzertifikate-Variante gerne und oft Produkte aus der breiten Palette von Morgan Stanley. Nähere Infos hier: https://zertifikate.morganstanley.com/home/ Kein Trading-Video mehr verpassen! Jetzt Kanal abonnieren: https://www.youtube.com/realmoneytrader Enthaltene Werte: US78378X1072,XD0002742142,US12492A1079,XD0002745517,XD0002742050,XD0002742241,XD0002747026,2455711,XD0002742308,XD0009437449

