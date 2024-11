Nasdaq Copenhagen A/S: Investeringsforeningen Great Dane - name change of sub-funds

The name changes below will take effect on Nasdaq Copenhagen as per 18 November 2024. ISIN: DK0060579423 -------------------------------------------------- Navn: Great Dane Globale Aktier -------------------------------------------------- New name Great Dane Global Value -------------------------------------------------- Short name: GDIGA -------------------------------------------------- New short name GDIGV -------------------------------------------------- Unchanged orderbook ID: 105213 -------------------------------------------------- ISIN: DK0061671799 -------------------------------------------------------------- Navn: Great Dane Europa Value -------------------------------------------------------------- New name Great Dane Global Value Akkumulerende -------------------------------------------------------------- Short name: GDIEUV -------------------------------------------------------------- New short name GDIGVA -------------------------------------------------------------- Unchanged orderbook ID: 236641 -------------------------------------------------------------- For further information please contact: Surveillance, tel. (+45) 33 93 33 66