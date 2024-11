FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Asos von 485 auf 450 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Adam Cochrane passte seine Schätzungen in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar an den Geschäftsbericht der Briten an. Das Richtige zu tun, sei nicht immer einfach, so der Experte. Asos habe es sehr schwer, die Kosten wieder hereinzuholen. Er rechnet im Geschäftsjahr 2026 wieder mit einem positiven operativen Ergebnis./ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2024 / 08:10 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB0030927254

© 2024 dpa-AFX-Analyser