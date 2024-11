DJ MARKT USA/Trump-Sieg befeuert Aktien, Dollar und Renditen

Der Sieg Donald Trumps bei der US-Präsidentschaftswahl dürfte die Aktienkurse an der Wall Street am Mittwoch steil nach oben treiben. Der S&P-Future liegt vorbörslich 2,2 Prozent im Plus, der Nasdaq-Future gewinnt 1,7 Prozent. Daneben könnte Trumps Republikanische Partei in beiden Häusern des Kongresses die Mehrheit gewinnen. Trump stehe für eine gewisse Deregulierung, Steuersenkungen, Zölle und eine harte Linie bei der Einwanderung, merken Holger Schmieding und Felix Schmidt von Berenberg an. Seine Politik dürfte das Wachstum wahrscheinlich vorübergehend ankurbeln, vor allem wenn die republikanische Mehrheit in beiden Kammern des Kongresses es ihm erlauben sollte, die Steuern zu senken.

Deutlich aufwärts geht es auch mit dem Dollar. Der Dollarindex steigt um 1,5 Prozent. "Der sogenannte 'Trump-Trade' ist in vollem Gange, da die Wahlergebnisse auf einen günstigen Ausgang für den ehemaligen Präsidenten hindeuten", so Ipek Ozkardeskaya, Analystin der Swissquote Bank, zur Aufwertung des Greenback. Der "Trump-Trade" ist eine Wette darauf, dass die von Trump vorgeschlagene Politik, darunter niedrigere Steuern und Handelszölle, die Inflation anheizen und zu höheren Zinssätzen führen wird.

Der Kurs der Kryptowährung Bitcoin erreicht im Verlauf ein Rekordhoch; aktuell liegt er gut 6 Prozent im Plus bei 74.764 Dollar. Trump gilt als "krypto-freundlich". Zudem stelle Bitcoin eine Absicherung gegen den erwarteten Anstieg der Inflation dar, heißt es.

Staatsanleihen werden verkauft. Im Gegenzug springen die Renditen nach oben. Anleger setzen darauf, dass unter Trumps Präsidentschaft die Staatsverschuldung durch die Ausgabe neuer Anleihen massiv steigen wird.

Der festere Dollar lässt derweil die Preise für Öl und Gold nachgeben.

Unter den Einzelwerten macht die Aktie des Trump-Konzerns Trump Media & Technology Group vorbörslich einen Satz von rund 35 Prozent. Tesla gewinnen fast 15 Prozent. Tesla-Gründer und CEO Elon Musk hatte Trump im Wahlkampf unterstützt, der revanchierte sich, indem er während seiner Dankesrede am Wahlabend Musk als "Super-Genie" lobte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/ros

(END) Dow Jones Newswires

November 06, 2024 06:35 ET (11:35 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.