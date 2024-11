Die Deutsche Telekom-Aktie verzeichnete am Dienstag einen deutlichen Aufschwung an der Börse. In der XETRA-Sitzung stieg der Kurs um 1,9 Prozent auf 28,68 Euro, wobei das Tageshoch bei 28,70 Euro lag. Dies markiert zugleich das 52-Wochen-Hoch, was auf ein starkes Momentum hindeutet. Das Handelsvolumen belief sich auf beachtliche 2,7 Millionen Aktien, was das rege Interesse der Anleger unterstreicht.

Optimistische Zukunftsaussichten

Analysten zeigen sich optimistisch für die Zukunft der Telekom-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 33,93 Euro, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial signalisiert. Für das laufende Jahr erwarten Experten eine Dividende von 0,877 Euro je Aktie, was eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr darstellt. Die positive Entwicklung spiegelt sich auch in den jüngsten Quartalszahlen wider, bei denen sowohl der Gewinn pro Aktie als auch der Umsatz gesteigert werden konnten.

