10X Genomics, Inc. hat kürzlich seine Umsatzprognose für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2024 bekanntgegeben. Diese Ankündigung hat bei Anlegern für Aufmerksamkeit gesorgt und spiegelt sich im aktuellen Aktienkurs wider. Am 6. November 2024 verzeichnete die Aktie einen Anstieg von 5,58% und notierte bei 16,65 EUR. Dies entspricht einer bemerkenswerten Steigerung von 13,81% im Vergleich zum Vormonat, was auf ein wachsendes Anlegerinteresse hindeutet.

Finanzielle Kennzahlen im Fokus

Trotz des jüngsten Kursanstiegs bleibt die Aktie mit einer Jahresperformance von -54,74% unter Druck. Mit einer Marktkapitalisierung von 1,8 Milliarden EUR positioniert sich 10X Genomics als bedeutender Akteur im Bereich der biowissenschaftlichen Technologie. Das aktuelle Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,86 deutet auf eine mögliche Überbewertung hin, während das negative Kurs-Gewinn-Verhältnis [...]

