Die Hamburger Biotechfirma Evotec verzeichnete in den ersten neun Monaten des Jahres 2024 einen leichten Umsatzrückgang von 1% auf 575,7 Millionen Euro. Das bereinigte EBITDA rutschte auf minus 6 Millionen Euro, was deutlich unter dem Vorjahreswert von 50,2 Millionen Euro lag. Diese enttäuschenden Zahlen führten zu einem drastischen Kurseinbruch der Evotec-Aktie, die im XETRA-Handel zeitweise um mehr als 12% auf 7,45 Euro fiel. Trotz des herausfordernden Marktumfelds betonte Evotec-Chef Christian Wojczewski die Fortschritte in strategischen Partnerschaften und hob das robuste Wachstum im Bereich Just - Evotec Biologics hervor, dessen Umsatz um 74% auf 128,7 Millionen Euro stieg.

Transformationsprogramm soll Wachstum ankurbeln

Das Unternehmen hält trotz der aktuellen Herausforderungen an seiner Jahresprognose fest und erwartet einen Konzernumsatz zwischen 790 und 820 Millionen Euro. Wojczewski sieht in dem beschleunigten Transformationsprogramm den Schlüssel zu langfristigem profitablem Wachstum. Die erfolgreiche Umsetzung des Prioritäten-Reset-Programms soll zu einer jährlichen EBITDA-Verbesserung von über 40 Millionen Euro führen und die Wettbewerbsposition stärken. Anleger reagieren jedoch skeptisch auf diese Aussichten, was sich in der aktuellen Kursentwicklung widerspiegelt.

