J.P. Morgan Asset Management erweitert mit dem JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF (Ticker JEPI) und dem JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF (Ticker: JEPQ) die Palette der ertragsorientierten aktiven ETFs. Die beiden US-Aktien-ETFs sind seit heute an der Deutschen Börse Xetra handelbar. Seit ihrem Launch in den USA im Mai 2020 hat die innovative Strategie der ertragsorientierten Equity-Premium-Income-ETFs neue Maßstäbe gesetzt: Die US-Version des JEPI ist mit einem verwalteten Vermögen von 36,6 Milliarden US-Dollar aktuell ...

Den vollständigen Artikel lesen ...