DJ Scholz: Von transatlantischer Partnerschaft profitieren beide Seiten

Von Andrea Thomas

DOW JONES--Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat Donald Trump zur gewonnen US-Präsidentschaftswahl gratuliert und ihm eine verlässliche Partnerschaft Deutschlands zugesagt. Gleichzeitig betonte er, wie wichtig eine Zusammenarbeit von Deutschland, Europa und den Vereinigten Staaten bei der Bewältigung der Krisen sei. Von solch einer Partnerschaft würden beide Seiten profitieren.

"Sicher wird vieles unter einer von Donald Trump geführten Regierung anders. Das hat Donald Trump auch immer öffentlich klar gemacht. Unsere Botschaften sind klar. Erstens: Deutschland bleibt ein verlässlicher transatlantischer Partner", sagte Scholz während einer Stellungnahme im Kanzleramt. "We are better off together. Gemeinsam können wir viel mehr durchsetzen als gegeneinander."

Es sei für Deutschland wichtig, seine Gesprächskanäle nach Washington zu nutzen und schnell Arbeitsbeziehungen mit der künftigen US-Regierung aufzubauen und die Standpunkte anzugleichen.

Er verwies darauf, dass Deutschland um den Beitrag wisse, den es für diese Partnerschaft leiste und auch in Zukunft leisten werde. Das gelte auch mit Blick auf die Bedrohung, die Russland nach Auffassung aller Nato-Alliierten für die Sicherheit im euroatlantischen Raum darstelle.

EU soll geschlossen handeln

Als zweiten Punkt rief er die Europäische Union (EU) zum Zusammenhalt auf.

"Die Europäische Union muss eng zusammenstehen und geschlossen handeln. Als deutscher Bundeskanzler wirke ich darauf hin". sagte Scholz. Er habe mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron telefoniert, und die Staats- und Regierungschefs der EU würden auch bei ihrem morgigen Treffen in Ungarn darüber reden.

Als dritten Punkt betonte Scholz, dass von der transatlantischen Partnerschaft beide Seiten profitieren würden. Die EU und die USA hätten ähnlich große Wirtschaftsräume. Sicherheit und Energie seien gemeinsame Interessen mit USA.

Deutschland und die USA verfügten über eine seit Jahrzehnten gewachsene Partnerschaft, und Millionen von US-Amerikanern hätten deutsche Wurzeln. Gemeinsam könne man mehr durchsetzen, so der Kanzler.

Mit Blick auf den Wahlkampf in den USA betonte Scholz, dass ein Land umso größer und stärker sei, je enger seine Bürger zusammenstehen.

"Ich wünsche mir, dass wir in Deutschland zusammenbleiben", betonte Scholz. Man mag unterschiedliche Auffassungen haben. "Uns eint mehr als uns trennt", so der Kanzler.

(Mitarbeit: Andreas Kißler)

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

November 06, 2024 07:05 ET (12:05 GMT)

