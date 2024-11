Munsbach (www.fondscheck.de) - Im Oktober stiegen die Renditen sowohl amerikanischer als auch deutscher Staatsanleihen, so die Experten von ETHENEA im Kommentar zum Ethna-DEFENSIV (ISIN LU0279509904/ WKN A0LF5Y, A; ISIN LU0279509144/ WKN A0LF5X, T).In den USA würden die höheren Renditen die Sorgen über eine mögliche Rückkehr der Inflation widerspiegeln, was sich deutlich in den Inflationserwartungen des Marktes, der so genannten Breakeven-Inflation, widerspiegele. So sei die vom Markt eingepreiste Inflation für die nächsten zehn Jahre in den USA seit Mitte September um rund 30 Basispunkte gestiegen. Dies erkläre zum Teil den Anstieg der Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen von 3,6% auf 4,3% seit der FED-Sitzung Mitte September. ...

