HelloFresh - Anleger kommen auf den Geschmack

Die Aktie von HelloFresh hat sich seit dem Augusttief verdoppelt. Rückenwind bekam das Papier zunächst von überraschend guten Zahlen für das zweite Quartal. Es folgten zahlreiche positive Analystenkommentare. Im Vorfeld der finalen Zahlen zum zurückliegenden Quartal hob der Kochbox-Anbieter die EBITDA-Prognose für das Geschäftsjahr an. Beim Umsatz ruderte das Management jedoch etwas zurück. Dennoch reagierte das Papier mit einem deutlichen Kurssprung. Dahinter steckt vor allem ein Strategiewechsel. HelloFresh setzt längst nicht mehr nur auf die Lieferung von Kochboxen.

Der Markt mit Fertiggerichten (englisch:Ready to eat (RTE)) boomt. Um davon zu profitieren hat HelloFresh in den zurückliegenden Jahren unter anderem in den USA und Australien Fertiggerichthersteller übernommen. Zudem bietet der Konzern in einigen europäischen Länder unter der Marke "Factor" ebenfalls Fertiggerichte an. Dies ist im Zahlenwerk abzulesen. Während die Erlöse mit Kochboxen in den ersten neun Monaten des Jahres 2024 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 8,8 Prozent sanken, schaffte der Bereich "Fertiggerichte" ein Umsatzplus von 46,7 Prozent. Das Unternehmen setzte von Januar bis September 4,246 Milliarden Euro mit Kochboxen um und 1,539 Milliarden Euro mit Fertigessen um. "Im Jahr 2024 wird unsere RTE-Produktkategorie sowohl größer als auch profitabler sein als es die gesamte Gruppe vor der Pandemie war", schrieb HelloFresh an die Aktionäre. Die Margen sind aufgrund hoher Marketingkosten noch gering. Bei der Vorlage der Q3-Zahlen deutete das Management jedoch an, die Marketingkosten konzernübergreifend zu reduzieren. Der Fokus richtet sich zunehmend auf Profitabilität.

In den zurückliegenden Wochen gab es eine Reihe positiver Analystenkommentare zur HelloFresh-Aktie. Der eingeschlagene Weg mit Fertiggerichten könnte dem Konzern mittelfristig höheres Wachstum bescheren. Allerdings blieb in den ersten neun Monaten des Jahres ein Nettoverlust von über 33 Millionen Euro. Schlechte Unternehmensnachrichten, eine Konsolidierung des Gesamtmarkts oder ein deutlicher Zinsanstieg könnten die Aktie unter Druck setzen.

Chart: HelloFresh Widerstandsmarken: 11,65/12,80 EUR Unterstützungsmarken: 7,40/7,95/8,50/9,80 EUR Die Aktie von HelloFresh hat Mitte August den seit September 2023 gebildeten Abwärtstrend nach oben durchbrochen und arbeitete sich in einer ersten Aufwärtswelle bis auf EUR 9,80 nach oben. Nach einer kurzfristigen Konsolidierung auf EUR 8,50 startete die zweite Aufwärtswelle. Dabei schob sich die Aktie über die Ausbruchslinie von EUR 9,80. In den zurückliegenden Tagen pendelte der MDAX®-Wert zwischen EUR 9,80 und der ersten Zielmarke auf Höhe der 138,2%-Retracementlinie. Gelingt der Ausbruch über EUR 11,65 eröffnet sich weiteres Aufwärtspotenzial bis EUR 12,80. Auf der Unterseite findet die Aktie von HelloFresh zwischen EUR 8,50 und EUR 9,80 eine breite Unterstützungszone. Ein nachhaltiger Stimmungsumschwung droht frühestens bei einer Verletzung dieser Zone. HelloFresh in EUR; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag) Betrachtungszeitraum: 27.11.2023 -06.11.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de HelloFresh in EUR; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 07.11.2019 - 06.11.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Turbo Open End Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung der Aktie teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn die Aktie in die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

