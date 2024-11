Heliostar Metals sichert sich 10 Mio. USD für Mexiko-Akquisition und Produktionsausbau

Anzeige / Werbung Heliostar Metals Ltd. gab den erfolgreichen Abschluss zweier Kreditfazilitäten bekannt, die dem Unternehmen eine Finanzierung von 10 Millionen USD sichern. Diese Mittel sollen die Übernahme von Produktionsvermögen in Mexiko unterstützen und Heliostar helfen, seine Marktstellung im Goldsektor zu stärken. Die Finanzierung wurde durch Ocean Partners USA und Deans Knight Capital Management ermöglicht. Heliostar Metals Ltd. gab heute den erfolgreichen Abschluss zweier Kreditfazilitäten bekannt, die dem Unternehmen eine Finanzierung von 10 Millionen USD sichern. Diese Mittel sollen die Übernahme von Produktionsvermögen in Mexiko unterstützen und Heliostar helfen, seine Marktstellung im Goldsektor zu stärken. Die Finanzierung wurde durch Ocean Partners USA und Deans Knight Capital Management ermöglicht. Übernahme von Florida Canyon Gold: Ein strategischer Schritt Mit den Kreditmitteln wird Heliostar die Akquisition von Produktionsvermögen von Florida Canyon Gold Inc. abschließen, das kürzlich von Argonaut Gold abgespalten wurde. Die Akquisition umfasst zwei produzierende Gold Projekte, die den Cashflow von Heliostar diversifizieren und die Abhängigkeit von einzelnen Projekten verringern sollen. "Diese Übernahme stärkt unsere Präsenz in Mexiko und legt die Basis für zukünftiges Wachstum," betonte Charles Funk, CEO von Heliostar. Der Abschluss der Transaktion wird für den 6. November 2024 erwartet. Finanzierungsstruktur und Aktionärsbeteiligung Die Finanzierung wurde über zwei Kreditlinien strukturiert: die "Working Capital Facility" und die "Transaction Closing Facility". Bereits 5 Millionen USD wurden zur Abwicklung der Akquisition abgerufen, während die verbleibenden Mittel flexibel nach Bedarf zur Verfügung stehen. Zur Absicherung der Kreditaufnahme wurden 1,5 Millionen Aktien ausgegeben, die einer viermonatigen Haltefrist unterliegen. Weiterentwicklung des Ana-Paula-Projekts Die Sicherstellung eines stabilen Cashflows bleibt für Heliostar eine zentrale Aufgabe, insbesondere angesichts der kürzlich aufgenommenen Kredite und der geplanten Akquisitionen. Die Integration der neuen mexikanischen Projekte soll nicht nur das Projektportfolio erweitern, sondern auch unmittelbar zusätzliche Einnahmenquellen schaffen. Das Unternehmen plant, die Anlagen zügig in den laufenden Betrieb zu integrieren, um frühzeitig Cashflow zu generieren und damit die finanzielle Grundlage für zukünftige Projekte zu stärken.



Um seine Liquidität langfristig abzusichern, setzt Heliostar zudem auf das Ana-Paula-Projekt, das eine bedeutende Einnahmequelle werden könnte. CEO Charles Funk betonte, dass Heliostar auf eine strikte Kostenkontrolle und effiziente Ressourcennutzung setzt, um den operativen Cashflow zu steigern und die Abhängigkeit von Fremdfinanzierungen zu reduzieren. Diese Strategie soll die Stabilität erhöhen und das Unternehmen unabhängiger von zusätzlichen Kapitalbeschaffungen machen. Strategische Vorteile und Marktentwicklung Mit der Eröffnung neuer Produktionsstandorte in Mexiko baut Heliostar Metals seine strategische Diversifizierung aus und reduziert die Abhängigkeit vom Ana-Paula-Projekt. Diese Erweiterung wird laut Analysten die Marktstellung des Unternehmens weiter festigen. Bereits im Oktober zeigte der renommierte Bergbauinvestor Eric Sprott mit einer Investition von 6 Millionen CAD sein Vertrauen in Heliostar und sieht Potenzial für zukünftige Wertschöpfung. Enthaltene Werte: XD0002747026,CA42328Y1025

