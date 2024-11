© Foto: Britta Pedersen/zb/dpa



Der deutsche Rüstungskonzern Hensoldt profitiert von starken Auftragseingängen. Analysten bleiben bullish und raten, die Kursschwäche zu kaufen.Der deutsche Rüstungselektronikkonzern Hensoldt bleibt im Aufwind: Nach den ersten drei Quartalen des Jahres ist das Unternehmen auf Kurs, seine Jahresziele für Umsatz und operativen Gewinn zu erreichen. Dies teilte das Management am Mittwoch mit und bestätigte die Prognose. Hensoldt profitiert von der starken Nachfrage nach seinen Sensorsystemen, was sich auch in den prall gefüllten Auftragsbüchern widerspiegelt. Bis Ende September konnte das Unternehmen Auftragseingänge im Wert von 1,9 Milliarden Euro verzeichnen, was einem Wachstum von 45 Prozent …