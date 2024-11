Baierbrunn (ots) -Allein in Deutschland leben rund 4,5 Millionen Menschen mit oder nach Krebs. Die Diagnose stellt nicht nur das Leben der erkrankten Person auf den Kopf, sie belastet auch Partnerinnen und Partner, Freundinnen und Freunde sowie Kinder. Rechnet man die Familie und Freunde dazu, so sind in unserem Land viele Millionen Menschen von Krebs betroffen. Die Belastung ist von außen vielleicht weniger sichtbar, aber sie ist da. Und die Probleme und Nöte der Angehörigen stehen immer noch zu selten im Fokus bei der Betreuung von Krebspatientinnen und -patienten.Krebs - mehr Wissen hilftAuf die vielen Fragen der Begleitpersonen - wie geht es nun weiter? wie kann ich helfen? - gibt der neue Apotheken Umschau-Ratgeber fundierte Antworten. Mit einem persönlichen Bezug möchte Autorin Claudia Röttger Erkrankte und ihre Angehörigen auf dem weiteren Weg mit der Krebserkrankung begleiten. Denn sie ist überzeugt: Je mehr man über die Erkrankung weiß, desto wirksamer kann man die Betroffenen darin unterstützen, die Krankheit gemeinsam zu meistern und die Hoffnung zu bewahren.Die Krankheit verstehen, die Beziehung stärken und auf sich selbst achten"Angehörige können viel dazu beitragen, dass sich Betroffene nicht allein fühlen. Aber sie können keine Therapie ersetzen - sie können unterstützen, Mut machen, motivieren", schreibt Gerd Nettekoven, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Krebshilfe im Vorwort. "Dieser neue Ratgeber informiert seriös und leicht verständlich, wie Krebserkrankungen entstehen können und welche Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Es wird erläutert, mit welchen körperlichen und psychischen Reaktionen Angehörige konfrontiert sein können, wo sie Antworten und Hilfe erhalten - auch bei finanziellen und rechtlichen Fragen - und was sie selbst tun können, um gesund zu bleiben."Aus dem Inhalt:- Die Veränderungen verstehen: Wie entsteht Krebs? Welche Arten von Krebs gibt es?- Einen gemeinsamen Weg finden: Wie schafft man eine gute Kommunikation? Wie geht man mit Veränderungen um?- Praktische Tipps für den Alltag- Unterstützung finden - wer hilft mir?- Hilfreiche Adressen und weitere InformationenÜber die Autorin:Claudia Röttger ist Journalistin und Apothekerin. Als Chefredakteurin verantwortete sie 22 Jahre lang den Senioren Ratgeber, das Schwesternmagazin der Apotheken Umschau. Seit Juni 2023 kümmert sie sich um neue Produktentwicklungen im Wort & Bild Verlag. Die Themen Gesundheit und gute Betreuung im Alter und Pflege liegen ihr besonders am Herzen.Wort & Bild Verlag | ET: 02. November 2024 | 138 Seiten | 16,99 Euro | ISBN: 978-3-927216-87-7Über die Apotheken Umschau-Buchreihe:Millionen Menschen vertrauen der Gesundheitskompetenz der Apotheken Umschau. Nun gibt es das Expertenwissen in Gesundheitsfragen auch in Buchform, bislang erschienen sind folgende Ernährungs- und Gesundheitsratgeber: "Krebs. Verstehen und achtsam begleiten" (ISBN: 978-3-927216-87-7), "Blutzucker in Balance" (ISBN: 978-3-92721686-0), "Osteoporose. Die ersten 100 Tage" (ISBN 978-3-927216-69-3), "Leichter abnehmen dank Teller-Trick" (ISBN: 978-3-927216-85-3), "Depression. Verstehen und achtsam begleiten" (ISBN: 978-3-927216-84-6), "Bluthochdruck. Die ersten 100 Tage" (ISBN 978-3-927216-81-5), "Demenz. Verstehen und achtsam begleiten" (ISBN 978-3-927216-78-5), "Länger leben ohne Bauchfett" (ISBN: 978-3-927216-80-8), "Diabetes Typ 2 - Die ersten 100 Tage" (ISBN 978-3-927216-77-8), "Fleischfrei" (ISBN 9783927216-76-1), "Fit in 12 Wochen" (ISBN 978-3-927216-70-9), "Schlank mit Genuss: Intervallfasten" (ISBN 978-3-927216-72-3), "Gesünder essen - Zuckerarm" (ISBN 978-3-927216-68-6), "Der stressfreie Rücken" (ISBN 978-3-927216-67-9), "Essen gegen Entzündungen" (ISBN 978-3-927216-65-5), "Schöne Haut" (ISBN 978-3-927216-56-3), "Vegetarisch mit Genuss kochen" (ISBN 978-3-927216-58-7), "Heilpflanzen" (ISBN 978-3-927216-55-6), "Superfoods" (ISBN 978-3-927216-57-0), "Gesunde Ernährung" (ISBN 978-3-927216-52-5) sowie "Gesund abnehmen" (ISBN 978-3-927216-53-2).Das Buchprogramm wird laufend ausgebaut und entsteht mit viel Sorgfalt und Expertise in der Isartal Health Media, einem Schwesterunternehmen des Wort & Bild Verlags. 