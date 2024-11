Die Daimler Truck-Aktie zeigt aktuell eine leichte Aufwärtsbewegung an der Börse. Im XETRA-Handel verzeichnete das Wertpapier einen Anstieg um 1,0 Prozent auf 38,71 Euro. Trotz dieses moderaten Gewinns bleibt die Aktie deutlich unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 47,64 Euro, das am 19. März 2024 erreicht wurde. Die derzeitige Kursentwicklung spiegelt die anhaltenden Herausforderungen wider, denen sich das Unternehmen gegenübersieht, insbesondere im Hinblick auf die jüngsten Quartalsergebnisse.

Analystenprognosen und Zukunftsaussichten

Experten prognostizieren für Daimler Truck ein mittleres Kursziel von 52,88 Euro, was auf ein erhebliches Wachstumspotenzial hindeutet. Für das Gesamtjahr 2024 erwarten Analysten einen Gewinn pro Aktie von 4,17 Euro. Diese optimistischen Prognosen stehen jedoch im Kontrast zu den aktuellen Herausforderungen, wie dem Rückgang des Quartalsumsatzes um 4,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz am 7. November 2024 wird weitere Einblicke in die finanzielle Entwicklung des Unternehmens liefern und könnte die zukünftige Kursentwicklung maßgeblich beeinflussen.

