In den USA findet am Freitag kein Handel statt und der DAX startet mit einem Minus in den Tag. Das steckt konkret dahinter und das müssen Anleger jetzt wissen. Außerdem im Fokus: die Aktien von Daimler Truck und DHL Group. Am deutschen Aktienmarkt deutet sich ein leicht negativer Wochenausklang an. Der DAX sank am Freitag in den ersten Handelsminuten um 0,4 Prozent auf 23.845 Punkte. Damit deutet sich für den Dax ein Wochenverlust von rund 0,8 Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...