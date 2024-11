München (ots) -Mehr als 50.000 kleine und mittlere Unternehmen (KMU) in Deutschland und Österreich haben bereits das kostenlose Wissensportal Quickstart Online (https://quickstart-online.de/) benutzt, um den ersten Schritt in Richtung Digitalisierung zu vollziehen. Um den Zugang zum E-Commerce noch mehr KMU zu eröffnen, bietet das kostenlose Quickstart Online Bootcamp Unternehmer:innen am 11.-14. November die Gelegenheit, sich auf direktem Wege mit Amazon Expert:innen und erfolgreichen Verkaufspartnern auszutauschen.Das Bootcamp vermittelt Teilnehmenden unter anderem Basiswissen rundum das Verkaufen und den Versand mit Amazon sowie fortgeschrittene Seminare zur Steigerung der Produktsichtbarkeit und des Lagerbestandmanagements. Erfolgreiche Verkaufspartnerinnen wie Anna-Maria Silinger (Babyforte (http://www.babyforte.de/)) und Experten wie Thorsten Behrens vom Österreichischen E-Commerce Gütezeichen (https://www.guetezeichen.at/) teilen zudem ihre Erfahrungen und beantworten die Fragen der Teilnehmenden. Einblicke in aktuelle Trendthemen erhalten die KMU in den beiden Seminaren von Torsten Sollitzer (Fit-Für-Erfolg (https://www.fit-fuer-erfolg.de/)): "Mögliche Extra-Umsätze mit Livestreaming E-Commerce" (13.11.) und "E-Commerce Boost: Mit KI zum Erfolg" (14.11.).Weitere Informationen zum Quickstart Online Bootcamp finden Sie hier (https://quickstart-online.de/bootcamp/).Über Quickstart OnlineAmazon, der Handelsverband HDE und das Netzwerk "Händler helfen Händlern" haben das kostenfreie Wissensportal im September 2020 ins Leben gerufen, um das Wachstum deutscher und österreichischer Unternehmen im Online-Handel zu stärken. Auf dem Portal teilen Amazon Expert:innen und erfolgreiche Verkaufspartner ihr Know-How. In Onlineseminaren und Live-Onlinekursen bauen sich Händler:innen damit schnell und verständlich eine eigene Digitalexpertise auf. Die Vielfalt der Lektionen bildet alle wichtigen Punkte im Onlinehandel ab - vom Basiswissen bis hin zu praktischen Grundlagen im Online-Marketing und rechtlichen Auflagen. Hier (https://quickstart-online.de/erfolgsgeschichten/) finden Sie Erfolgsgeschichten von Händler:innen.Amazon & Kleine Unternehmen2023 förderte der Export mit Amazon das Wachstum deutscher KMU: Der Umsatz stieg um 10% auf den Rekordwert von 5,5 Milliarden Euro. Weitere Kennzahlen zum Wachstum der etwa 47.500 Verkaufspartner finden Sie im Amazon Newsroom (https://press.aboutamazon.com/de/2024/7/export-ueber-amazon-ist-die-einfachste-wachstumschance-fuer-deutsche-kmu).Neben Quickstart-Online profitieren kleine und mittlere Unternehmen auch von weiteren Amazon Initiativen: Im Unternehmer:innen der Zukunft Podcast (https://www.aboutamazon.de/podcast) teilen erfahrene Verkaufspartner alle 14 Tage ihre E-Commerce-Tipps rund um den Amazon Marketplace. Bei Amazon & Kleine Unternehmen (https://www.amazon.de/b?ie=UTF8&node=16998519031) finden Kund:innen gezielt Produkte von kleinen Unternehmen, wahlweise auch aus der eigenen Region.Pressekontakt:presseanfragen@amazon.deTel. 089-35803-530Original-Content von: Amazon.de, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/8337/5903028