Baden-Baden (ots) -Sechs Menschen, ihre Träume, ihre Kämpfe: Als am 1. September 1939 der Zweite Weltkrieg ausbricht, steht die Welt am Abgrund. Sechs Menschen in verschiedenen Ländern und Lebenssituationen müssen Entscheidungen treffen: Wofür wollen sie kämpfen? Wernher von Braun, Hedwig Höß, Nikita Chruschtschow, Joan Hinton, Golda Meir und Frantz Fanon stehen für die unterschiedlichen Lebenswege und Wahrnehmungen ihrer Welt. Die sechsteilige dokumentarische Dramaserie folgt ihnen bis hinein in die 1960er Jahre, in denen die Spaltung der Welt offensichtlich wird. Alle Folgen stehen seit 31. Oktober in den Mediatheken von ARTE und ARD (https://1.ard.de/die_spaltung_der_welt) zur Verfügung. Folgen 1 und 2 werden am 11. November ab 22:50 Uhr im Ersten gezeigt.Dreh unter besonderen VoraussetzungenDie dokumentarische Dramaserie erzählt reale Schicksale und folgt den Lebenswegen von Wernher von Braun, Hedwig Höß, Nikita Chruschtschow, Joan Hinton, Golda Meir und Frantz Fanon. Als Kombination aus aufwändigen Spielszenen, Augenzeugenberichten und neu koloriertem Archivmaterial dokumentiert die Serie die Zeit vom Zweiten Weltkrieg bis in die 1960er Jahre, die Epoche der Spaltung der Welt in Ost und West und der beginnenden Dekolonialisierung. Die historische Dramaerzählung ist das Rückgrat der Serie. Auf der bildlichen Ebene ist das Drama verwoben mit wenig bekannten Archivaufnahmen, die für diese Produktion erstmals koloriert wurden. Dadurch entsteht eine so nie dagewesene emotionale Nähe der Handlung, ein Gefühl für die Zeit, ein Eintauchen in den Moment des Geschehens. Durch akribische Recherche nähert sich die fiktionale Umsetzung den historischen Ereignissen so weit wie möglich an. Einen Blick hinter die Kulissen der Dreharbeiten gibt es in angehängtem Video.Die Spaltung der Welt: 1939 - 1962Dokumentarische Dramaserie 6 x 52 MinutenLOOKSfilm/Iris Group/Beside Productions/MOMAKIN/Haka Films/ARTE/SWR/ORF/CTCreated By: Jan Peter & Gunnar DedioHead Autor: Jan Peter; Co-Autorin: Jasmin WindRegie: Olga Chajdas und Frank DevosMit: Max Wagner (Wernher von Braun), Lara Mandoki (Hedwig Höß), Denis Rodnyansky (Nikita Chruschtschow), Meriel Hinsching (Joan Hinton), Delia Mayer (Golda Meir), Moussa Sylla (Frantz Fanon)Produzent:innen: Regina Bouchehri, Gunnar Dedio, Birgit Rasch (LOOKSfilm), Katarzyna Ozga, Nicolas Steil (Iris Group), Fabrice Delville (Beside Productions), Katarzyna Gromadzka (MOMAKIN), Tomek Morawski (Haka Films)Alle Folgen stehen seit 31. Oktober 2024 in der ARTE-Mediathek (https://www.arte.tv/de) und der ARD Mediathek (https://1.ard.de/die_spaltung_der_welt) zur Verfügung.