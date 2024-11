Mainz (ots) -Trump zum Zweiten - die Wahl in den USA ist entschieden. Der neue, alte US-Präsident wird die Welt in Atem halten. "Comeback für Trump - ist Europa vorbereitet?" fragt "maybrit illner" am Donnerstag, 7. November 2024, 22.15 Uhr im ZDF.Bringt Trumps Sieg eine neue Weltordnung oder vor allem neue Unordnung? Was bedeutet sein Triumph für Krieg und Frieden in der Ukraine und Nahost? Wird Europa noch Waffen liefern, wenn es die USA nicht mehr tun? Wie teuer wird seine zweite Amtszeit wirtschaftlich für den Westen?Für Europa brechen schwierige Zeiten an, für Deutschland besonders. Sind weder Brüssel noch Berlin richtig vorbereitet? Und rettet Donald Trump am Ende die Ampel oder kommt es doch zum Bruch?Bei Maybrit Illner diskutieren der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz, Sigmar Gabriel, Vorsitzender der Atlantik Brücke e.V., die Ökonomin Ulrike Malmendier und der CNN-Auslandskorrespondent Fred Pleitgen.Diese Sendung wird mit Untertiteln und in der ZDFmediathek zusätzlich mit Deutscher Gebärdensprache (DGS) angeboten.KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Dr. Birgit-Nicole Krebs, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 030 - 2099-1096 oder per E-Mail unter Krebs.B@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/maybritillner) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen"maybrit illner" in der ZDFmediathek (https://www.zdf.de/politik/maybrit-illner).Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5903056