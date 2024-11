Wenn der Winter Crans-Montana in ein bezauberndes Schneekleid hüllt, lädt das Six Senses Crans-Montana zu einem einzigartigen Wintererlebnis Über der Crans-Cry d'Er-Gondelbahn gelegen, bietet das Six Senses Crans-Montana durch sein Ski-in und Ski-out Konzept bequemen Zugang zu den nach Süden ausgerichteten Pisten und eröffnet traumhafte Abfahrten unter der Sonne des Wallis. Ein Wohlfühlparadies im Winter: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...