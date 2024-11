München (ots) -Zweite Staffel mit Sascha Gersak, Petra Schmidt-Schaller, Sabrina Amali und Bernhard Conrad ab 29. November in der ARD Mediathek"In der neuen Staffel, erfahren wir früh, worum es im Kern geht: Menschenhandel. Migranten aus verschiedenen Ländern, aber auch Kinder aus einem bulgarischen Waisenhaus, werden nach Deutschland geschleust, wie Ware verkauft, missbraucht und ermordet", so Regisseur Andreas Herzog.In "Finsteres Herz - Die Toten von Marnow 2", der zweiten Staffel der Erfolgsserie, ermitteln die Kriminalhauptkommissare Lona Mendt und Frank Elling in einem schwierigen Fall um Menschenhandel und brutale Morde. 5,2 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer fieberten durchschnittlich bei "Die Toten von Marnow" mit, als Petra Schmidt-Schaller und Sascha Gersak als Antihelden-Ermittler-Duo in der Sommerhitze Mecklenburgs auf Serienmörder-Jagd gingen. Dazu kamen mehr als 14 Millionen Zugriffe in der ARD Mediathek.Ab sofort ist der Trailer zur zweiten Staffel "Finsteres Herz - Die Toten von Marnow 2" hier zum Download oder mit diesem Code zum Embedden verfügbar:Inhalt: In "Finsteres Herz - Die Toten von Marnow 2" gehen die Kriminalhauptkommissare Lona Mendt (Petra Schmidt-Schaller) und Frank Elling (Sascha Gersak) einem verzwickten Mordfall nach, der sie in ein Netz dunkler Geheimnisse führt. Im Zentrum ihrer Ermittlungen steht die 12-jährige Sarah (Greta Kasalo), ein bulgarisches Waisenmädchen. Doch zwei Wochen nach Beginn der Ermittlungen werden Lona und Elling angeschossen und liegen im Koma, während Sarah spurlos verschwindet. Was führte zu dieser tragischen Wendung? Und wer wollte sie zum Schweigen bringen? Die Sonderermittler Maja Kaminski (Sabrina Amali) und Hagen Dudek (Bernhard Conrad) übernehmen den rätselhaften Fall. Mit gelöschten Akten und Dudeks eigener verborgenen Agenda wird ihre Suche nach der Wahrheit zu einem gefährlichen Spiel - und das Mädchen Sarah schwebt in höchster Lebensgefahr. Die spannende Geschichte entfaltet sich in zwei parallelen Erzählsträngen - ein geheimnisvolles Puzzle, das sich nicht zu einem schlüssigen Bild zusammenfügen lassen will.An der Seite von Sascha Gersak, Petra Schmidt-Schaller, Sabrina Amali und Bernhard Conrad ergänzen Greta Kasalo, Christine Schorn, Bianca Nawrath, Horst Günter Marx, Oliver Urbanski, Victoire Laly, Bea Brocks, Simonida Selimovic, Dirk Ossig u. a. den herausragenden Cast. Die Drehbücher schrieb, wie schon für die erste Staffel, Erfolgsautor Holger Karsten Schmidt. Regie führte erneut Andreas Herzog."Finsteres Herz - Die Toten von Marnow 2" ist eine Produktion der Polyphon Film im Auftrag des NDR und der ARD Degeto Film für Das Erste. Produzentin ist Beatrice Kramm, Producer ist Hajo Kensche. Die Redaktion liegt bei Donald Kraemer (NDR, federführend) sowie Claudia Grässel (ARD Degeto Film).Bei Interesse an einem Interview mit den Darstellerinnen und Darstellern und dem Produktionsteam wenden Sie sich gerne an Limelight PR, Natalie Graf, E-Mail Natalie.Graf@limelight-pr.de.Die Pressemappe finden akkreditierte Journalist:innen im Presseservice (https://presse.daserste.de) zum Download. Im Vorführraum des Ersten stehen alle Folgen (in der Arbeitsfassung) zur Ansicht sowie der Trailer zum Embedden bereit.Fotos erhalten Sie unter www.ard-foto.de.Pressekontakt:Mirja Bauer, ARD-Programmdirektion/ Presse und InformationTel.: 089/558944-865, E-Mail: Mirja.Bauer@ard.deIris Bents, NDR Presse und KommunikationTel.: 040/4156-2304, E-Mail: i.bents@ndr.deLimeLight PR, Natalie Graf, Janice HölzerTel.: 030/263 96 9 -15/-23, E-Mail: natalie.graf@limelight-pr.de, janice.hoelzer@limelight-pr.deOriginal-Content von: ARD Mediathek, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153003/5903095