ZEAL Network SE, der führende Online-Anbieter von Lotterieprodukten in Deutschland, verzeichnete in den ersten neun Monaten des Jahres 2024 ein beeindruckendes Wachstum. Der Konzernumsatz stieg um 41% auf 121,0 Millionen Euro, während das EBITDA sogar um 51% auf 35,0 Millionen Euro zulegte. Diese positive Entwicklung wurde durch eine Rekordzahl von 807.000 Neukunden und eine effizientere Marketingstrategie unterstützt, was zu einer Senkung der Kundenakquisitionskosten um 24% führte.

Kapitalmaßnahmen und Prognoseanhebung

Angesichts der starken Geschäftsentwicklung hat ZEAL seine Prognose für das Gesamtjahr 2024 angehoben. Das Unternehmen erwartet nun Umsatzerlöse zwischen 158 und 168 Millionen Euro sowie ein EBITDA von 42 bis 46 Millionen Euro. Zusätzlich plant ZEAL eine Kapitalherabsetzung durch die Einziehung von 733.851 eigenen Aktien und kündigt ein öffentliches Aktienrückkaufangebot für bis zu 568.181 Aktien zu einem Preis von 44,00 Euro je Aktie an. Diese Maßnahmen zielen darauf ab, die Kapitalstruktur des Unternehmens weiter zu optimieren.

