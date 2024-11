Unterföhring (ots) -Neues Jahr, neues Glück? Auch 2025 stellt sich Joko Winterscheidt neuen Gegnerinnen und Gegnern und will seine ProSieben-Show und seinen Job als Moderator erfolgreich verteidigen. Dieses Mal stellen sich Schauspielerin Heike Makatsch und Musiker Rea Garvey dem wohl ungewöhnlichsten Quiz im deutschen Fernsehen. Besondere Gefahr für Joko Winterscheidt: Mit Comedian Teddy Teclebrhan kehrt ein erfahrener "Wer stiehlt mir die Show?"-Gegner zurück hinter das Ratepult. Wie gut hat er Joko Winterscheidts Pokerface nach sechs Staffeln gelesen? Wird es ihm gelingen, jetzt endlich die Show zu stehlen? Außerdem quizzt eine Zuschauerin oder ein Zuschauer als unberechenbare Wildcard zusätzlich um die Moderation von "Wer stiehlt mir die Show?".Original-Moderator Joko Winterscheidt: "Ein Panel bestehend aus Heike Makatsch, Teddy Teclebrhan und Rea Garvey erinnert mich ein bisschen an ein steppendes Pferd. Es ist edel und schön, weiß aber rein gar nichts zum Thema Geografie oder Systemtheorie. Staffel 9 kann also kommen."Sechs neue Folgen werden ab heute in Berlin von der Florida Entertainment GmbH im Auftrag von ProSieben produziert.So funktioniert "Wer stiehlt mir die Show?"In acht Quiz-Kategorien, unterteilt in drei Gewinnstufen, versuchen Jokos Herausforderinnen und Herausforderer zu punkten. Nach jeder Gewinnstufe muss ein oder eine Kandidat:in die Show verlassen. Im Finale tritt Joko im direkten Duell gegen die zuletzt verbleibende Person an. Die Siegerin oder der Sieger des Finales gewinnt im wahrsten Sinne des Wortes die Show und darf "Wer stiehlt mir die Show?" in der nächsten Folge nach den eigenen Vorstellungen moderieren und gestalten. Joko kämpft dann als Kandidat darum, seine eigene Sendung zurückzugewinnen. Die Finalrunde wird moderiert von Katrin Bauerfeind."Wer stiehlt mir die Show?" - Staffel 9 im Frühjahr 2025 auf ProSieben und auf JoynHashtag zur Show: WSMDSPressekontakt:Kevin Körberphone: +49 (0) 89 95 07 - 1187email: kevin.koerber@seven.onePhoto Production & EditingNadine Vadersphone: +49 (0) 89 95 07 - 1161email: nadine.vaders@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5903120