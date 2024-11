TRADINGIDEE des Tages | USDIDX Index (06.11.2024)

Fakten:

Die Märkte haben den Sieg von Donald Trump vollständig eingepreist. Wir beobachten dynamische, sogar spekulative Kursanstiege, die von der Erwartung einer fiskalpolitischen Wende in der neuen Amtszeit angetrieben werden, die wahrscheinlich vollständig von den Republikanern kontrolliert werden wird.

Der Dollar erreichte mit einem Plus von 1,90 - über 105 Punkten seinen Höchststand; die Gewinne sind jetzt etwas geringer, und morgen wird erwartet, dass die Federal Reserve die Zinssätze um weitere 25 Basispunkte senkt.

Da immer mehr Daten vorliegen, ist die US-Wahl fast eingepreist, und Investoren könnten geneigt sein, Gewinne aus spekulativen Wetten mitzunehmen.

Background - Meinung:

Die US-Wahl ist praktisch vollständig eingepreist. Jetzt werden die Anleger die Maßnahmen der Republikanischen Partei in der neuen Amtszeit beobachten. In der Zwischenzeit nähern wir uns der morgigen FOMC-Sitzung. Es wird erwartet, dass die Fed die Zinssätze um weitere 25 Basispunkte senkt, und in diesem Umfeld der geldpolitischen Lockerung beobachten wir solch dynamische Gewinne beim Dollar. Höchstwahrscheinlich wird Jerome Powell davon absehen, sich zu Politik und Wahlen zu äußern, und der FOMC wird eine datenabhängige Politik beibehalten. Infolgedessen sollten wir den im September angekündigten und durch den jüngsten schwächeren NFP-Bericht bestätigten Kurs der Zinssenkungen fortsetzen. Andererseits haben wir starke Makrodaten und eine leichte negative Überraschung bei den Preisen. Dennoch wird die Aufmerksamkeit der Fed höchstwahrscheinlich weiterhin auf den Arbeitsmarkt gerichtet sein. In einem solchen wirtschaftlichen Umfeld glauben wir,...

