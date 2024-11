Donald Trump kehrt ins Weiße Haus zurück. Mehr noch, er kann dank eines "Republican Sweep", der Mehrheit in beiden Kammern des US-Kongresses, quasi durchregieren. Mit solch einem triumphalen Sieg haben auch an der Börse nur die wenigsten gerechnet.

Entsprechend fielen heute die Reaktionen aus: Während an der Wall Street die Aktienkurse nach oben schnellten und die Indizes auf neue Rekorde stiegen, war an der Frankfurter Börse nach einem ersten, wohl nicht hinterfragten Folgen der Indizes in New York schließlich Trübsal angesagt. Die Anleger hierzulande wissen schlicht und einfach nicht, was sie nun wirklich von einem Trump 2.0 mit noch mehr Machtfülle erwarten können. So dürften auch die kommenden Tage und Wochen für den DAX eher volatil ohne klare Richtung bleiben.

Letztendlich muss sich die Wahl aber nicht auch noch negativ auf die deutsche Wirtschaft auswirken, die ja ohnehin schon am Boden liegt. Vielmehr könnte sie und der DAX davon profitieren, dass es anders kommt als gedacht und die Rhetorik im Vorfeld mehr als Druckmittel genutzt wurde und nun neue bilaterale Lösungen zustande kommen.

Weiter dürfte Trump ein Präsident der Industrie werden, weil er diese von den USA als Standort überzeugen und viele Jobs ins Land holen will. Davon dürften auch international ausgerichtete Unternehmen profitieren. Auch der Abverkauf im in Gold und Silber darf nicht überbewertet werden. Die Politik Trumps wird inflationär werden, sodass reale Werte früher oder später profitieren sollten.

Anleger sollten sich also von den volatilen ersten Bewegungen nicht aus der Ruhe bringen lassen. Bereits morgen steht die nächste Fed-Sitzung an, die die steigenden Renditen wieder abwürgen könnte, womit sich auch das geldpolitische Umfeld weiter verbessern sollte.

Sie wollen sofort benachrichtigt werden, wenn etwas an der Börse passiert? Eröffnen Sie ein Demo-Konto und aktivieren Sie die "push notifications"!

CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 72% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.cmcmarkets.com.

Disclaimer: Die Inhalte dieses Artikels (nachfolgend: "Inhalte") sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets Germany GmbH (nachfolgend "CMC Markets") und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Es sollte nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Das Informationsmaterial ist niemals dahingehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Informationen nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die Informationen wurden nicht in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen zur Förderung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse erstellt und gelten daher als Werbemitteilung. Obwohl CMC Markets nicht ausdrücklich daran gehindert ist, vor der Bereitstellung der Informationen zu handeln, versucht CMC Markets nicht, vor der Verbreitung der Informationen einen Vorteil daraus zu ziehen.